Fede Bal volvió a quedar en el ojo del huracán tras realizar una confesión que dejó a todos boquiabiertos. En una entrevista con Nacho Elizalde en Hay Amor (Hispa), el hijo de Carmen Barbieri habló sin filtros sobre su pasado amoroso y sus reiteradas infidelidades.

“Estaba más sucio que una papa”, fue lo primero que lanzó el actor en la entrevista, abriendo la puerta a un relato tan crudo como honesto sobre su vínculo con la fidelidad.

Cuando el conductor le preguntó si alguna vez sintió culpa al engañar, Bal no dudó en profundizar: “Es una buena pregunta. Muchas veces me lo preguntó mi psicólogo y amigos. Yo, en un momento, establecí algo muy tóxico y oscuro, que es encontrar la calentura en el no poder, en lo prohibido”.

Foto: Instagram (@balfederico)

Sin vueltas, el actor reconoció que ese tipo de deseo se convirtió en una adicción: “Es un no retorno. Entrás en eso y solo te calienta eso. Hay que remar una bocha”, explicó, admitiendo que esa búsqueda constante del límite le hizo daño a él y a sus parejas.

En tono de mea culpa, Fede se sinceró sobre su costado más autodestructivo: “¿Por qué me gusta esta mierd…? ¿Por qué estoy tan roto? Porque eso es estar roto: encontrar amor en cosas que te hacen mal. A mí también me hace mal”.

Además, reveló que el arrepentimiento no llega en el momento de la infidelidad, sino después: “En un momento se te cierra toda la conciencia y sos un burro”, sentenció con brutal honestidad.

Sin embargo, Bal aseguró que está en un proceso de cambio y crecimiento personal: “Mi yo de ahora es todo lo contrario. No me pongo de novio porque no quiero lastimar más. Se puede amar y ser infiel. Hay un tema que trabajar, y lo estoy trabajando en terapia”, cerró el hijo de Carmen Barbieri, dejando en claro que hoy intenta romper con sus viejos patrones.

Fede Bal, Martín Fierro por Resto del Mundo (Foto: Movilpress)

FEDE BAL EXPLICÓ POR QUÉ PUBLICÓ FOTOS CON LAURITA FERNÁNDEZ TRAS LA SEPARACIÓN DE PELUCA BRUSCA

Luego de las repercusiones que despertó el posteo de Federico Bal, quien compartió fotos retro de cuando estaba de novio con Laurita Fernández (a poco de que confirmara su separación de Claudio “Peluca” Brusca), el actor rompió el silencio y respondió todas las consultas sobre este tema.

“Estas son cosas que pasan en la diaria de una persona que solamente ordena su casa. Hace mucho tiempo tenía que ordenar unas cajas y encontré eso”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre.

“Se puede llamar nostalgia, pero es una cosa que más que nada lo hago desde el amor, no desde el recuerdo. No busco nada nuevo, ni molestar a nadie. Nosotros no nos seguimos y no hablo con ella hace mucho tiempo. La vi en los Martín Fierro de Teatro y nos saludamos, nada más”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Y sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor con ella, el hijo de Carmen Barbieri cerró, tajante: “No, yo creo que estoy muy bien así y ella también. Volver sería como raro porque ya me quedo con los lindos momentos que nos dimos y fue genial eso”.