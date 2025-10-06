Se sabe que Federico Bal es un verdadero Don Juan, en las últimas semanas volvió a ser noticia por sus romances, y ahora se animó a confesar cuándo fue su primera infidelidad y la famosa que lo sufrió.

“Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida″, contó el ganador del premio Martín Fierro 2025 por Resto del Mundo.

“Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria”, continuó en Urbana Play.

Federico Bal contó su anécdota con Stephanie Demner en Urbana Play.

Entonces, aclaró la identidad de la engañada: “Ella es Stephanie Demner”.

Primera novia, primera infidelidad

Ahí se apuró a saludar a Guido Pella, el tenista y esposo de la influencer y confesó: “Fue mi primera novia”.

Stephanie Demner en el desfile de Atelier Pucheta Paz (Foto: Movilpress).

Criado tras bambalinas en el teatro de revista, donde Carmen Barbieri y Santiago Bal brillaban: “Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años”.

“Ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa”, justificó.

Foto: Instagram (@balfederico)

Gesto que encontró la resistencia de sus suegros: “Y le regalé un CD de Eminem. Pero me lo devolvió al otro día. Me dijo que no la dejaban escuchar eso en su casa”. De golpe me empezamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas, todo. Y no iba para allá. No me daba ni piquitos“.

“Y me fui con Amira. Me fui con Amira (N del R: otra compañera del colegio) y le di un chape a Amira y ella lo vio, le hice muy mal...“, cerró Fede Bal.