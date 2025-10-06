Fede Bal volvió a dar que hablar por su vida sentimental. El conductor de Resto del Mundo aseguró que está soltero y que no tiene interés en mantener una relación monogámica.

En los últimos meses, fue vinculado con Evelyn Botto, la periodista Juli Roque y ahora con una nueva figura: Vicky Puig, hija del periodista Alexis Puig.

Después de que se filtrara una foto de ambos cenando en un restaurante frente a los estudios de América TV, Vicky Puig rompió el silencio y confirmó que con Fede hay algo más que una amistad.

“La palabra ‘salir’ o ‘pareja’ es un poco encasillante. Tenemos un vínculo muy lindo, nos llevamos bien y nos conocemos hace tiempo”, contó en diálogo con Sebastián Pampito Perello Aciar y La Barby en Soy tan biutiful (Pop Radio).

Crédito: Infama

LOS DETALLES DEL “ROMANCE LIBRE”

Lejos de ocultarse, la locutora describió la dinámica del vínculo con total naturalidad: “No fue una primera cita. Nos conocemos, salimos, nos vemos, garch... Ahora estábamos comiendo en un restaurante en frente de América, por eso también nos sacaron la foto”.

Con un tono relajado, Puig dejó en claro que no hay nada que esconder: “Somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Cuando nos vemos, nos vemos, y cuando no, no nos preguntamos qué está haciendo el otro. Es un vínculo superlibre”.

Además, la comunicadora reveló cómo comenzó la conexión entre ambos: “Nos conocimos por Bumble, una app de citas. Das match, pero la mujer tiene que hablar primero. Yo le mandé un mensaje... y ahí empezó todo”.