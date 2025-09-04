La picardía de Federico Bal para contar su historia de amor con Evelyn Botto fue elocuente, y su relato dejó en claro que el flechazo se dio cuando todavía seguía de novio con Sofía Aldrey, entre otros detalles picantes.

“Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído, al extremo, me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece que tiene un talento anormal. (...) ¡Uy, estoy re enamorado! Ja, ja”, enfatizó el hijo de Carmen Barbieri en un streaming.

“Hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche, ni ella me preguntó. No quiere decir que estamos de novios, ni con relación abierta”, continuó.

Evelyn Botto. Foto: Movilpress.

Muy desenvuelto en Blender precisó: “Estamos en un vínculo. Hay algo muy libre y ella sabe tocarme mis botones... (...) Ella es un minón, me encanta”.

Federico Bal.

En cuanto a la cita que compartieron al ir a ver a Nicolás Vázquez en Rocky, el galán afirmó: “Apenas se subió al auto le pregunté si estaba dispuesta a lo que íbamos a afrontar”, en alusión a la repercusión en la prensa.

Evelyn Botto. (Foto: @evelynbotto)

“La piba es libre de mañana ir a ver una película con quien ella quiera, y si la ven chapando no pasa nada. Sino, siempre voy a ser el infiel, el forro, porque siempre me encuentran a mí”, aseveró.

Cómo empezó el romance de Fede Bal con Evelyn Botto

Dado que se conocieron en el estudio de Perros de la Calle, el actor confesó sin pruritos: “Nos picanteábamos un poquito al aire, muy chiquito porque yo estaba en pareja, algunas veces. Después me separé, volví, fue un ida y vuelta de noviazgos que tuve en mi vida, pero siempre hubo buena onda”.

Foto: Instagram (@balfederico)

La excusa del primer chape fue el videclip al que Botto había convocado a Bal: “Ella es una mina que va para adelante y me gustó. Algo me pasó en el video clip. (...) Dijeron acción y se despertó una cosa... me empezó a hablar, tenía un rico perfume... En un momento me dio calor, me dio un buen beso contenido, yo estaba soltero y ya quería meter lengua, pero me parecía desubicado”.

De hecho, Fede bromeó con desparpajo en los estudios de Escucho Ofertas, en Blender, que “después del lavarropas” tardó “25 minutos” en mandarle un mensaje a Evelyn.