Tras la revelación del romance entre Fede Bal y Evelyn Botto, Sofía Aldrey, expareja del actor, sorprendió con un filoso comentario sobre el supuesto romance del actor con Evelyn Botto. En diálogo con LAM, la joven aseguró que la panelista de Olga “siempre lo persiguió”.

Todo comenzó cuando el cronista le mencionó que el conductor estaría en pareja con la panelista. La respuesta fue inmediata: “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, relató Aldrey.

Sofía Aldrey, Fede Bal y Evelyn Botto (Fotos: capturas América TV y Urbana Play)

Luego recordó una situación puntual: “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’ Así que esto viene de largo”, y agregó: “¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”.

Lejos de la polémica, Sofía dejó en claro su postura: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”, aunque reconoció que la fidelidad debía esperarla de su entonces pareja, no de la otra persona.

Entre risas, el cronista bromeó: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”, a lo que ella respondió con ironía: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”.

Foto: capturas Urbana Play

Además, Pepe Ochoa puso al aire un encuentro que armó a mediados de 2021 Andy Kusnetzoff en su ciclo Urbana Play para juntar a Evelyn con Fede, que llegó con el barbijo propio de esa época de pandemia, para cumplirle el deseo.

