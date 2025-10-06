Fede Bal está comenzando una nueva relación amorosa, que se suma a la enorme cantidad de noviazgos que se le conocen. Durante su visita al programa de Mirtha Legrand, el actor abrió su corazón y habló como pocas veces sobre su vida sentimental, sus errores del pasado y su presente en terapia.

Todo comenzó cuando la conductora le lanzó, sin rodeos: “¿Cuántas novias tuviste? ¿Nunca te casaste?” El actor respondió con sinceridad: “¿En mi vida? Oficiales, unas siete. No, nunca me casé. Hoy cumplo 36 años y siento que hay una nueva forma de vincularse. Yo mentí mucho, mucho, Mirtha”, confesó, con tono serio.

Sin perder su estilo directo, Legrand bromeó: “Es un mentiroso oficial”. Sin embargo, Bal no dejó pasar la oportunidad de profundizar: “Yo mentí mucho, no me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, llevo muchos años de terapia”, aseguró.

Federico Bal contó su anécdota con Stephanie Demner en Urbana Play.

La charla continuó con una pregunta incisiva por parte de la diva: “¿Vos te enamorás y después las dejás? ¿Te desenamorás? ¿Cómo es la cosa?” Bal explicó su patrón afectivo con franqueza.

“No, tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida. Pienso que puedo formar una familia, tener hijos, construir, tener perros que corran por el jardín... Pero después, cuando empezamos a convivir, siento que algo en mí se apaga. Que no lo puedo sostener. Siento que se me va el amor.”

Fede Bal, Martín Fierro por Resto del Mundo (Foto: Movilpress)

Mirtha, siempre inquisitiva, insistió:“¿Pero la falla está en vos o en la persona que está a tu lado?” A lo que Fede respondió sin dudar:“En mí, Mirtha. Pero claro que sí. Siento que cada mujer propone algo distinto y, por lo menos, quiero investigarlo”, reflexionó. Y agregó con humor una frase de su madre, Carmen Barbieri: “Hace poco mi mamá dijo: ‘A mi hijo le gustan todas. Bajas, altas, gorditas, flacas...’”