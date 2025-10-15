En “Otro Día Perdido”, Mario Pergolini contó con dos invitados bien distintos, como Fede Bal y Camila Perochena. Y todo se descontroló.

En el ida y vuelta, se veía dinamismo y diversión, hasta que en un momento el conductor planteó que sus entrevistados eran dos intensos.

Ahí cada uno intentó justificar qué tipo de intensidad manejaba y cómo se llevarían, luego de que Mario les preguntara si se conocían.

Pergolini confrontó a Fede Bal con una politóloga y él la sedujo en tiempo récord: “Son como niños” (Foto: eltrece)

FEDE BAL Y CAMILA PEROCHENA, ¿TIROS EN VIVO?

Ante la consulta de Pergolini, Fede Bal fue contundente: “Dos intensos medio que chocan, ¿no? Igual, me caés bárbaro. No sé qué haríamos los dos juntos”.

Mientras justificaba su postura, Camila redobló la apuesta: “Yo no sé si lo seguiría en la intensidad sexual”.

“Vos te das cuenta de que yo no dije nada, ¿no? Después me echan la culpa”, sostuvo Fede, a lo que ella contestó: “El tiempo que Fede dedica a eso, capaz yo me la paso leyendo”.