Desde hace algunos años Antonio Laje (63) viene sorprendiendo a sus televidentes cuando deja su ciclo de A24 para irse a pilotar un avión con el que ha llevado a estrellas de la talla de Leo Messi, Susana Giménez y Johnny Depp.

Este lunes, el conductor visitó Otro día Perdido donde reveló que Mario Pergolini es también piloto y se sinceró sobre cuál de sus dos profesiones es su favorita. “Yo siempre supe que quería ser piloto. De hecho, de chico, era el paseo de cada fin de semana. Mi abuelo nos llevaba a Aeroparque a mi hermano y a mí”, reveló.

Antonio Laje y Mario Pergolini (Fotos: eltrece)

“En ese momento Aeroparque tenía una terraza, estabas al lado de la plataforma, y era el paseo de todos los fines de semana”, agregó Antonio, que negó que tuviera un pariente piloto. “Siempre quise ser piloto, pero era imposible pagarlo. Al día de hoy sigue siendo caro”, explicó.

ANTONIO LAJE SE SINCERÓ SOBRE SUS PREFERENCIAS ENTRE EL PERIODISMO Y LA AVIACIÓN: ¿QUÉ PREFIERE?

Antonio reveló que su rol como piloto, no es un cuento de hadas y que debe lidiar con los nervios de algunos pasajeros. “Hay algunos que después llegan a la empresa y dicen ‘con este señor no quiero volar más’”, sentenció.

“¿Se podría decir que tu profesión es ser piloto?”, preguntó Mario, a lo que Laje contestó: “Sí, claramente”. “¿Y tu segunda profesión es ser periodista?”, insistió el conductor, pero la respuesta no fue la esperada: “Ser piloto, y la tercera es ser piloto”.

“La gente de América TV está mirando, ¿querés decirles algo?”, le consultó Mario a Antonio. “Obviamente me gusta mucho más volar. Yo ya tengo una edad para volar que no me queda mucho tiempo. Tenemos límite de edad para vuelos”, cerró Laje, que contó que tiene solo hasta los 68/68 años por reglamentación para pilotar vuelos comerciales.

