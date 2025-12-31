El romance ya no es un rumor: Fede Bal y Evelyn Botto están oficialmente juntos, y lo celebran sin filtros en las redes sociales, y con declaración de amor incluida.

Luego de que compartiera una serie de imágenes en su Instagram con el título “2025, el año que aprendí a volar” -dejando en claro que atraviesa un momento personal y sentimental pleno- el hijo de Carmen Barbieri sorprendió con su comentario.

“Me muero con vos”, escribió Fede, acompañando el posteo que rápidamente acumuló miles de likes y reacciones de fans y colegas del espectáculo. Y Botto le devolvió el gesto con un emoji de un corazoncito, que refgleja el gran presente sentimental que atraviesa la pareja.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram (@evelynbotto) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram (@evelynbotto) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EVELYN BOTTO BLANQUEÓ SU ROMANCE CON FEDE BAL EN VIVO Y SORPRENDIÓ A TODOS

Semanas atrás, en el streaming de Olga se armó un verdadero revuelo cuando Evelyn Botto terminó con los rumores y confirmó, sin vueltas, que está de novia con Federico Bal. Todo arrancó con una pregunta al pasar: “¿Quién te dijo que hablás de noche?”.

Evelyn, entre risas y algo nerviosa, respondió: “El chico con el que estoy saliendo”. Pero la cosa no quedó ahí. El panel fue al hueso y repreguntó: “¿Novia?”.

La tensión subió un poco más cuando lanzaron: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. la influencer, sin rodeos y con una sonrisa, lo admitió: “Mi novio, sí”.

Evelyn Botto confirmó que está de novia con Fede Bal (Foto: captura de Olga).

Apenas soltó la confesión, todos en el estudio estallaron. “¡Está de novia! ¡Está de novia! ¡Presentá a Carmen!”, gritaron todos, haciendo referencia a la mamá de Fede, la siempre mediática Carmen Barbieri. La emoción fue tanta que Evelyn no pudo evitarlo y, entre risas y nervios, cerró: “¡Ay, me bajó la presión!”.