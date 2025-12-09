Este martes en el streaming de Olga se armó un verdadero revuelo cuando Evelyn Botto terminó con los rumores y confirmó, sin vueltas, que está de novia con Federico Bal. Todo arrancó con una pregunta al pasar: “¿Quién te dijo que hablás de noche?”.

Evelyn, entre risas y algo nerviosa, respondió: “El chico con el que estoy saliendo”. Pero la cosa no quedó ahí. El panel fue al hueso y repreguntó: “¿Novia?”.

La tensión subió un poco más cuando lanzaron: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. la influencer, sin rodeos y con una sonrisa, lo admitió: “Mi novio, sí”.

Evelyn Botto confirmó que está de novia con Fede Bal (Foto: captura de Olga).

Apenas soltó la confesión, todos en el estudio estallaron. “¡Está de novia! ¡Está de novia! ¡Presentá a Carmen!”, gritaron todos, haciendo referencia a la mamá de Fede, la siempre mediática Carmen Barbieri. La emoción fue tanta que Evelyn no pudo evitarlo y, entre risas y nervios, lanzó: “¡Ay, me bajó la presión!”.

