Un nuevo escándalo sacude al mundo del streaming y tiene como protagonista a Evelyn Botto. En Sálvese Quien Pueda lanzaron una primicia bomba: la actriz habrían renunciado al programa de Olga -en el que compartía panel con Paula Chaves y otros conductores- para quedarse exclusivamente con su trabajo junto a Mario Pergolini.

Según revelaron en el ciclo de América, la decisión de Evelyn no pasó desapercibida y generó fuerte malestar puertas adentro del canal. La pregunta que encendió la polémica fue clara: ¿no podía hacer los dos trabajos?

“Decidió quedarse en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, y optó. Streaming o televisión”, explicaron en el programa que conduce Yanina Latorre.

Lo llamativo es que, según detallaron, los horarios no parecían ser un problema real. El programa de Olga se emite de 12.30 a 14.30, mientras que el ciclo de Pergolini grabaría más tarde.

“A mí lo que me cuentan es que están enojados con Evelyn porque dicen que le dieron un lugar, una súper oportunidad, la está rompiendo, al programa le va bien, ¿y ahora se va?”, cerró Majo Martino, contundente.

LA JUGADÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE FEDE BAL A EVELYN BOTTO TRAS CONFIRMAR SU ROMANCE: “ME MUERO CON...”

El romance ya no es un rumor: Fede Bal y Evelyn Botto están oficialmente juntos, y lo celebran sin filtros en las redes sociales, y con declaración de amor incluida.

Luego de que compartiera una serie de imágenes en su Instagram con el título “2025, el año que aprendí a volar” -dejando en claro que atraviesa un momento personal y sentimental pleno- el hijo de Carmen Barbieri sorprendió con su comentario.

“Me muero con vos”, escribió Fede, acompañando el posteo que rápidamente acumuló miles de likes y reacciones de fans y colegas del espectáculo. Y Botto le devolvió el gesto con un emoji de un corazoncito, que refgleja el gran presente sentimental que atraviesa la pareja.

¡Están a full!

