La nueva pareja del espectáculo argentino sigue dando que hablar. Evelyn Botto y Fede Bal se dejaron ver en una cena íntima que fue compartida en las redes sociales por Nacho Elizalde, compañero de Evelyn en el programa de streaming “Tapados de Laburo”.

La imagen, que rápidamente se viralizó, muestra a la pareja en un restaurante de ambiente acogedor y moderno, decorado con cortinas blancas semi-transparentes y lámparas colgantes decorativas.

En la fotografía, ambos aparecen sentados en una mesa de madera clara, con platos y restos de lo que fue evidentemente una buena cena.

Lo que más llamó la atención fue el texto que acompaña la imagen: “sos una artista del carajo”, un claro halago que Fede le dedicó a su pareja, demostrando la complicidad y admiración mutua que caracteriza a esta relación.

Foto: Instagram Evelyn Botto

Una historia que comenzó en pandemia

La historia de amor entre Evelyn Botto y Federico Bal tiene un origen particular que remonta a los días más difíciles de la pandemia. Todo comenzó en 2020, cuando el actor la vio por primera vez en un cuadradito de Zoom durante una entrevista para el programa “Perros de la Calle” (Urbana Play), del cual Evelyn fue parte durante cinco años.

“Yo la veo por el cuadradito de Zoom, esas notas que se hacían desde casa y me gustó mucho. Me gustó un montón“, confesó Fede recientemente en su programa de streaming “Vivo Despierto” en Blender, que conduce junto al comediante Favio Posca desde Mar del Plata.

Sin embargo, el actor fue honesto sobre su situación en ese momento: “Yo estaba en pareja en aquel momento pero no activé nada. Me pareció una mina extremadamente atractiva”.