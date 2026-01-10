Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Carmen Barbieri volvió a ser noticia tras protagonizar un desopilante momento al aire. Esta vez, la conductora encaró a su hijo Fede Bal y a su novia, la influencer Evelyn Botto, durante un móvil en vivo desde Mar del Plata, dejando perlitas, chicanas familiares y risas que no pasaron desapercibidas.

Todo comenzó cuando la notera del programa anunció: “Ahí están saliendo en este momento Fede y Evelyn, vamos a ver si nos quieren hablar”. Lejos de quedarse callada, Carmen tomó el control de la situación y lanzó sin vueltas: “¡Evelyn!, decile que soy yo, su suegra, Federico tu madre”.

Carmen Barbieri y Fede Bal en un móvil (Foto: captura de El Nueve).

Del otro lado, el producto se presentó ante la cámara y respondió con humor: “Hola madre”. Sin perder el tono pícaro, Carmen le reclamó en vivo: “Te escapabas y no me dabas la nota, me tuve que arrodillar”. A lo que el actor retrucó: “Nunca me voy a escapar en la vida de vos mamá”.

EL IDA Y VUELTA DE CARMEN BARBIERI CON EVELYN BOTTO EN UN MÓVIL

Pero el momento más comentado llegó cuando Carmen Barbieri pidió hablar con la novia de su hijo: “Traeme a Eve”, insistió, y enseguida celebró: “La tengo a Eve”. Ya en diálogo directo, la conductora se mostró cariñosa: “Hola Eve de mi corazón, no puedo creer que los tengo, cómo estás, qué lindo verte”.

Carmen Barbieri y Fede Bal en un móvil (Foto: captura de El Nueve).

Evelyn no se quedó atrás y la invitó públicamente: “¿Vos vas a dar una vuelta por acá? Porque Mar del Plata te extraña, Carmen”. Fue entonces cuando Barbieri redobló la apuesta con su clásico humor: “Sí, ¿vos vas a estar cuando yo vaya? Porque el tema es si hay lugar para mí, no la misma cama sino si hay alguna habitación para mí”. Rápida, Evelyn respondió: “Siempre hay lugar para vos”.

Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto en un móvil (Foto: captura de El Nueve).

Fede intentó sumar calma y proyectar un viaje juntos: “En algún momento cuando podamos venimos de vacaciones”. Sin embargo, Carmen lo cruzó sin piedad: “No van a poder nunca porque están muy ocupados”. Entre risas, el actor cerró el intercambio con una frase bien de hijo: “Mamá, dejá de joder, cuando venís acá nos vamos a comer a algún lado”.

