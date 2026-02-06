En las últimas semanas explotaron los rumores sobre el futuro de Laila Roth en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini y la incorporación de Evelyn Botto en lugar de la humorista. Ante la catarata de mensajes y especulaciones, ambas salieron a aclarar la situación y contaron cómo sigue el ciclo.

La propia Laila usó su cuenta de Instagram para responder a la ola de consultas de sus seguidores: “Bueno, la casilla de mensaje explotada. Buen día, ¿cómo están? No pasó nada, pasó que yo el año pasado pude hacerlo porque justo se daba que mi gira de stand-up había grabado el especial y entonces estaba mucho más tranquila”.

“Pero bueno, este año yo quería retomar mi ritmo de trabajo con las giras, poder hacer todas las que tenía pendientes, Estados Unidos, México, Europa, que las voy a hacer y las voy a anunciar en estos días, y no era compatible con que yo siga en el programa, así que bueno, eso”, explicó directa.

Laila Roth habló de su salida de Otro Día Perdido (Foto: Instagram).

La humorista también destacó el buen trato recibido: “La productora se portó espectacular conmigo, me pagaba bien, no sé qué más puedo decir", cerró, dejando en claro que su salida fue por motivos laborales y personales, sin ningún tipo de escándalo.

LA PALABRA DE EVELYN BOTTO SOBRE SU LLEGADA A OTRO DÍA PERDIDO

Por su parte, Evelyn Botto confirmó que será quien reemplazará a Laila Roth en el ciclo de Mario Pergolini: “Sí, es cierto, voy a estar con Mario. Y todo lo que es hacer un anuncio muy importante como este, ¿no?" .

Evelyn Botto habló de su incorporación a Otro Día Perdido (Foto: Instagram).

“Bueno, no hay mucho más que decir. No puedo decir más nada. Tampoco sé tanto más”, expresó con su habitual humor. De esta manera, Botto se suma al equipo de Otro Día Perdido, mientras Roth se prepara para encarar una intensa agenda de shows internacionales.

