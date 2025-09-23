Mario Pergolini no pudo disimular su asombro cuando Luciano Cáceres le contó, en pleno vivo de Otro Día Perdido, la historia más insólita de su vida: cómo fue concebido literalmente arriba de un escenario, en medio de un romance clandestino y lleno de pasión.

El actor, que desde chico se formó en el mundo del teatro, relató que sus padres tuvieron sexo sobre las tablas, cuando ambos estaban casados con otras personas. “Mis viejos tuvieron sexo arriba del escenario. Muy desprolijo, porque además estaban casados con otras personas”, lanzó Cáceres, dejando a todos boquiabiertos.

La confesión llegó cuando Pergolini le preguntó por su formación y su vínculo con el teatro. “Nací casi en bambalinas, en teatro, mis viejos tuvieron sexo arriba del escenario”, explicó el actor, entre risas y algo de pudor.

El conductor, sorprendido, quiso saber más detalles: “¿En función fue? ¿Con público?”. Cáceres aclaró: “No, no. Sin público, sin cobrar entrada. Eso me dijeron”.

ASÍ SE ENTERÓ LUCIANO CÁCERES CÓMO FUE CONCEBIDO: “ERA OBVIO”

En el ida y vuelta con Mario Pergolini, Luciano Cáceres contó cómo se enteró cómo fue concecido. El actor reveló que recién a los 16 años se enteró de toda la verdad, y fue de casualidad, en una fiesta.

“Una prima me dijo: ‘¿Estás haciendo teatro? Era obvio. Porque tus viejos te concibieron en un escenario’. ¡Ah! ¿Cómo? Mi vieja estaba casada con un ingeniero… Así, no sabían nada de las vidas anteriores”, recordó.

