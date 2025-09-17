Mario Pergolini suele agasajar a sus invitados de Otro Día Perdido con suculentos platos que les prepara en vivo mientras charla con ellos de sus vidas y la actualidad del país.

El último viernes, Mario invitó a Diego Sehinkman y a Valeria Sampedro a degustar unos exquisitos canelones, y el conductor comenzó la preparación de los panqueques utilizando huevos, leche y harina.

Foto: captura eltrece

A la pregunta de Valeria Sampedro sobre si se utiliza soda de sifón para darle “un touch de aire” a los panqueques, la respuesta de los presentes fue un rotundo “no”. Mario dejó reposar la mezcla para que la harina se humedezca y no invada el gusto de la preparación.

A continuación, Mario picó ¾ de un morrón en tiras muy finas, que luego convirtió en pequeñísimos cubos y dispuso unos 500 gramos de espinaca hervida en un bowl. A continuación, el conductor salteó el morrón junto con una cebolla de verdeo picada.

MARIO PERGOLINI MOSTRÓ CÓMO SE HACEN SUS CANELONES GOURMET EN OTRO DÍA PERDIDO

Mientras se salteaban los vegetales, Mario picó la espinaca (que debe estar muy escurrida) y la agregó a lo que se cocinaba en la sartén junto con algo de sal para condimentar. Al cabo de unos segundos, quitó colocó la mezcla en un bowl de vidrio.

Mientras reposaba el relleno, Mario colocó la mezcla de los panqueques en la sartén y los fue haciendo uno a uno.

Luego, el conductor echó manteca en una olla pequeña y la dejó derretirse para luego agregarle harina con el objetivo de hacer una salsa blanca o bechamel. Batiendo a toda velocidad, Mario pidió la asistencia de Diego para que le vaya agregando la leche de una jarra y luego condimentó con sal. La mezcla quedó lista cuando estuvo espesa, momento en que se le agrega nuez moscada.

“Pensé que iba a hacer un montón de cosas en la TV, pero cocinando…”, ironizó el ex CQC mientras le agregaba ricota al relleno que estaba reposando en un bowl. Mario sacó una cacerola llena de tuco que la producción le había hecho previamente e hizo una “cama” en la bandeja en que iba a disponer los canelones.

Finalmente, el conductor fue armando cada canelón enrollando panqueques con el relleno y los colocó en la bandeja para luego cubrirlos con la salsa bechamel primero, y luego una segunda tanda de tuco. El toque final: una cobertura extra de queso rallado para saborizar.

