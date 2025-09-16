Hace casi una década atrás, en 2016, Gustavo Cordera sufrió la cancelación tras una charla que brindó frente a los alumnos de una conocida escuela de periodismo en la que realizó escandalosas declaraciones sobre las mujeres.

Pese al paso del tiempo, Cordera nunca hizo un mea culpa, por lo que este lunes aprovechó la invitación de Mario Pergolini a Otro Día Perdido, el programa más visto según él mismo, para pedir disculpas públicas tras nueve años.

“Quería aprovechar este momento que es un momento importante porque tu programa lo ven en todo el mundo. Así que aprovecho este momento. Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mi decirlo”, comenzó Gustavo.

GUSTAVO CORDERA PIDIÓ DISCULPAS PÚBLICAS TRAS SUS ESCANDALOSOS DICHOS SOBRE LAS MUJERES DE HACE NUEVE AÑOS

“Hace muchos años, ya hace casi 10 años, tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado dije algo en un en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente y quiero pedir disculpas públicamente por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente”,

“No quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención. Hago canciones hace muchos años y las canciones son justamente puentes para para que las partes se junten para integrar, para que las heridas sanen y me gustaría, por ahí eso es pedir mucho… No le voy a pedir a la gente que me perdone porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quería pedir disculpas”, señaló.

“También quiero decir que es una buena oportunidad también para que esta sociedad y este país en el que vivimos que está tan fracturado y hay tanto odio entre las partes también pueda sanar. Mi sueño es que las partes se integren definitivamente porque el amor es la única forma de reparación que existe frente a estas cosas”, cerró Gustavo Cordera frente al aplauso del público.

