El feriado patrio pide una buena ronda de mates por la tarde, y nada combina mejor que unos tradicionales pastelitos criollos.

Si no tenés ganas de amasar ni pasar horas en la cocina haciendo el hojaldre casero, el gran truco de las cocineras es usar un ingrediente que seguro tenés en la heladera.

Tomá nota de esta receta express con tapas de empanada, que salen ultra crocantes y se hacen en un abrir y cerrar de ojos.

Pastelitos caseros para el 25 de mayo: la receta salvadora (Foto creada con IA)

Qué necesitás para hacer los pastelitos de empanada

La lista es cortísima y súper accesible. Corré a la heladera y buscá:

1 paquete de tapas de empanadas (preferentemente hojaldradas o para horno/fritas comunes).

250 g de dulce de membrillo o dulce de batata (a elección).

Abundante aceite de girasol o grasa vacuna para freír.

Para el almíbar: 1 taza de azúcar y 1 taza de agua.

Granas de colores para decorar (opcional).

El método express: armados y listos en minutos

Hacerlos con tapas redondas es facilísimo si seguís esta técnica para que queden con la forma perfecta de “estrella”.

Preparar la masa – Paso 1

Estirá apenas las tapas de empanada sobre la mesada. Si querés la forma cuadrada tradicional, podés recortarles los bordes con un cuchillo, pero si las dejás redondas quedan igual de lindas y aprovechás toda la masa.

El corazón de dulce – Paso 2

Cortá el dulce de membrillo o de batata en cubos de unos dos centímetros. Colocá un cubo en el centro de una de las tapas y humedecé apenas la masa alrededor del dulce con una gota de agua.

Cerrar en estrella – Paso 3

Colocá otra tapa encima, pero cruzada, para que las puntas o bordes no coincidan, formando una estrella. Presioná con los dedos firmemente alrededor del dulce para sacar el aire y evitar que se abra al freír. Pellizcá las esquinas hacia arriba para armar los “pétalos” del pastelito.

La fritura en dos pasos – Paso 4

Calentá el aceite a fuego medio. Si está muy caliente, se queman por fuera y quedan crudos por dentro. Poné los pastelitos y, con una cuchara, tirales aceite caliente por encima continuamente. Esto hace que las capas de hojaldre se separen y “florezcan”. Dales vuelta cuando estén dorados.

El secreto del almíbar brillante

Mientras se fríen los pastelitos, poné a hervir en una ollita el agua con el azúcar durante 5 minutos, hasta que se forme un almíbar ligero.

Apenas saques los pastelitos del aceite caliente, pasalos directo por papel absorbente unos segundos y sumergilos inmediatamente en el almíbar frío o tibio. Este choque térmico hace que absorban el dulzor justo y queden brillantes.

Decorá con granas y prepará el termo porque tenés la merienda del 25 de mayo completamente resuelta.