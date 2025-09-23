Luciano Cáceres visitó Otro Día Perdido y, entre anécdotas varias, contó cómo sus padres se conocieron y lo concibieron sobre un escenario, lo que de alguna manera signó su carrera artística, pero además relató una experiencia mística que involucra a su mamá.

Aprovechando que estaba hablando de sus padres, Mario Pergolini le preguntó sobre algo que contó él en alguna ocasión sobre la afición de su mamá por el Reiki. “Mi mamá tuvo muchos años cáncer y el último año decidió abandonar todos los tratamientos. Y solo hacer terapias alternativas y hacía Reiki”, reveló el actor.

Luciano Cáceres y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

“Cuando mi vieja cae en coma, me enojé con el Reiki, la llamé a la señora del Reiki, y le dije ‘Mi mamá está en coma, vení a hacer algo’”, recordó, y contó que la mujer no fue porque tenía un retiro espiritual. “Mi vieja salió del coma, pero ya no hablaba, y yo la escuchaba. Y venían a preguntarme a mí qué tenía”, agregó.

LUCIANO CÁCERES SORPRENDIÓ A MARIO PERGOLINI CON UNA EXPRIENCIA MÍSTICA CON SU MAMÁ, A 17 AÑOS DE SU MUERTE

Luciano reveló que, pese a que no hablaba, él escuchaba la voz de su madre, que volvió a caer y salir de otro coma. Un día, el actor la encontró sentada y tratando de asir algo con su mano. “Le pregunté qué hacía y me dijo “Estoy agarrando a mi ángel, que es una persona muy alta, muy blanca, como de 50 años, que se llama Amor”, recordó.

En la última semana de vida, Luciano consiguió que una profesional del Reiki viera a su mamá, pero no había nada que hacer. “Yo enojadísimo con el Reiki. Entro (…) le pongo las manos en las piernas, y empieza a mover las piernas, abre los ojos y ahí le digo que se agarre fuerte a su ángel y ahí mi vieja partió”, agregó, muy afectado por el recuerdo.

Luciano Cáceres y Laila Roth (Fotos: capturas eltrece)

Luciano contó que tiró las cenizas de su mamá en Villa Gessell, ciudad en la que su papá quiso pasar la Navidad. “Cuando preparo la cena, estoy caminando por el mar, ocho y media de la noche, y una ola, en este pie, me pone este rosario. Y yo lo guardé, como un regalo el mar. Obviamente sentí que era de mi madre, pero lo guardé porque era muy loco”, agregó,

Luciano contó que a los 17 años tuvo un accidente filmando y una amiga le aconsejó hacer Reiki. “Voy a la mina de Reiki y me dice ‘Tengo un mensaje para vos. Tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies’. Y desde ahí me lo puse y lo llevo. No sé, creer o reventar”, cerró.

