A pocas horas de su esperado reencuentro con Paula Chaves, Zaira Nara sorprendió en redes sociales con un enigmático mensaje que no pasó desapercibido. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió una historia con fondo negro y letras blancas que decía: “Las mujeres ya no lloran”.

La publicación generó una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes rápidamente vincularon la frase con su reciente reconciliación con Chaves, luego de años de distanciamiento. Sin embargo, Zaira no aclaró el destinatario del mensaje.

Por su parte, Paula Chaves se refirió al emotivo reencuentro y dejó en claro el buen momento que atraviesan: “Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás. Nos encontramos”, expresó, confirmando el acercamiento entre ambas.

El enigmático mensaje de Zaira Nara en Instagram.

Qué dijo Paula Chaves sobre Zaira Nara

Según relató, el cruce fue natural y distendido, con recuerdos del pasado que aparecieron espontáneamente tras la muerte del perrito Moro. “Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: ‘¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?’”, dijo Chaves.

Paula Chaves habló sobre Zaira Nara (captura de América TV)

Sin embargo, Chaves fue clara al definir en qué punto está hoy la relación con Zaira. “Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas”.

“Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, agregó.

“No hay vínculo, pero está todo bien… Nos debemos una charla, pero reina la paz", cerró Paula Chaves sobre su acercamiento con Zaira Nara.