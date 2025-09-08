Luciano Cáceres brindó una entrevista sin concesiones sobre su vida y su carrera, y no eludió preguntas sobre su vida personal, en especial sobre su vínculo con Juana Viale con quien trabajó en varios proyectos.

Luciano habló en Sola en los bares (Radio Conexión Abierta) como codirector de la propuesta no convencional Subacuática, una historia ambientada en una pileta de natación que se presenta los domingos en el club Estrella de Maldonado, y del que formó parte Juana Viale durante tres meses.

Luciano Cáceres y Juana Viale (Fotos: Instagram)

Karim González le consultó entonces por los rumores que circularon sobre un romance entre ambos y el actor le respondió sin vueltas. “Gran compañera. Hicimos un montón de cosas juntos”, dijo.

LUCIANO CÁCERS HABLÓ ABIERTAMENTE DE SU VÍNCULO CON JUANA VIELA

“¿Nunca hubo un amorío ahí?”, retrucó Karim. “Es que no todo tiene que pasar por ahí. Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos”, explicó. Y agregó que esa buena relación profesional es la razón por la cual siguen trabajando en conjunto.

“Vamos a hacer algo nuevo el año que viene”, adelantó con entusiasmo Luciano, que también habló abiertamente sobre la decisión de algunos colegas de hacer pública su vida privada con la intención de sacar algún tipo de rédito.

“Siento que hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien e incluso sacan beneficio de su vida privada, hasta le pueden poner un precio: ‘te cobro tanto’. Yo no lo sé hacer”, explicó.

Luciano Cáceres y Karim González (Foto: Conexión Abierta)

“A mí me gusta actuar y quiero que lo público sea mi oficio. Después, mi casa, mis afectos, mis cosas buenas y malas. Todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos momentos difíciles, y eso hay que cuidarlo mucho. Es fundamental. Es como si vos abrieras tu casa: en la mía no entra cualquiera, solo mis amigos y mi familia. Son esas energías en las que creo”, cerró Luciano.

