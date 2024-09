En 2015, la relación de pareja de Gloria Carrá (53) y Luciano Cáceres (47) llegó conflictivamente a su final. Sin embargo, el fruto de su amor, Amelia (14), los mantendrá en contacto de por vida.

A casi 9 años del divorcio, la actriz le dio una nota a Socios del Espectáculo y aclaró cuál es la contienda legal con el actor y expresó una letal frase sobre Cáceres en el final de la nota.

GLORIA CARRÁ HABLÓ DE LA DIVISIÓN DE BIENES CON LUCIANO CÁCERES Y LO LIQUIDÓ

Notero: -Se estuvo hablando del tema legal con tu ex Luciano Cáceres. Se habló de una compensación económica...

Gloria Carrá: -No, no, no. La cosa es así. Porque siempre hablan de los alimentos y no sé qué. Lo de los alimentos, sí, hay que ajustar. El tema es que nosotros nunca jamás cerramos el tema de los bienes. Nunca repartimos los bienes porque él no quiere darme nada y hay algo que repartir. Entonces, está por un lado mi abogado, tratando de que eso se cumpla, y por otro lado está el abogado de él haciendo que eso se demore y no se cumpla.

Notero: -Se habló de una vivienda en José C. Paz y de un vehículo…

Gloria: -Sí, sí. Mi auto está a nombre de él y todavía no lo pone a mi nombre. O sea, yo sigo teniendo el mismo auto desde que nos separamos.

Notero: -Pero lo usás vos, me imagino.

Gloria: -Lo uso yo, pero no está a mi nombre. Nunca lo pude cambiar. No pude hacer nada.

Notero: -Nos sorprende porque, en su momento, le preguntamos (a Luciano) y dijo que le encantaría trabajar con vos.

Gloria: -Sí, seguro, seguro, que le encantaría. (Ironía)

Notero: -Acá la única que está saliendo perjudicada sos vos.

Gloria: -Sí.

Notero: -¿Pero nunca un llamadito?

Gloria: -Sí, pero es imposible. Mucha buena cara, pero la realidad es otra.

