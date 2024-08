La frontalidad con que Gloria Carrá manifestó su decepción con Aptra, luego de haber sido marginada de las nominaciones a los premios Martín Fierro 2024, desató la picante reacción de Luis Ventura.

Primero, la actriz de ATAV 2 protestó: “No me sorprende no estar nominada. No es de agrandada, sino porque mucha gente me conoce y trabajo hace 42 años”.

“Creo que me nominaron una sola vez y se lo dieron a una persona desconocida en ese momento”, recordó.

Gloria Carrá.

“Imagino que alguien de Aptra me debe odiar, o no ve mis trabajos. No sé, esas cosas de la vida”, reflexionó desolada.

Al final recordó dolida: “También me pasó cuando hicimos Para Vestir Santos, La Conchuda. No solo no estaba nominada. Ni me invitaron. Y el programa en ese momento ganó el lugar. Mi personaje era importante.

LUIS VENTURA LE CONTESTÓ A GLORIA CARRÁ

“Yo no nomino. Es el padrón de 104 socios los que votan”, aclaró Luis Ventura como presidente de Aptra desde hace nueve años

Además recordó que Secretos Verdaderos, el programa que conduce hace 23 años en América, nunca fue nominado.

“Organizá vos la fiesta, Gloria. Y pagá la cantidad (de invitados). El cubierto (de entre 50 y 80 dólares), la seguridad, la electricidad. Pongan la guita y hacemos un premio, los premios Carrasitos”, ironizó Luis Ventura.