En medio de su viaje a Japón con su novio Rusherking, Ángela Torres cumplió 26 años y su mamá, Gloria Carrá, le obsequió a distancia un tierno posteo con fotos inéditas.

La cantante rememoró algunos de los momentos más felices de la infancia de su hija y le dedicó un dulce mensaje en Instagram, haciendo hincapié en que ella es “el amor más grande” que conoció.

Ángela de chiquita.

“Con vos, hija, aprendí que ese amor profundo y puro no se pierde jamás y que siempre, siempre, la pulsión primera es dar la vida por vos sin dudarlo. Hoy en día me da tanta felicidad compartir charlas, música, polenta con salchichitas (a tu vuelta te hago), llantos y risas. Verte bella y talentosa me hace explotar de amor”, le escribió la cantante.

LA DULCE RESPUESTA DE ÁNGELA TORRES A GLORIA CARRÁ

Conmovida por las palabras de Gloria Carrá, Ángela Torres le contestó con la misma ternura.

“Mami hermosa, te amo cada día más”, le dijo la actriz y cantante, muy dulce.