A Juliana Scaglione le cayó pésimo que Lucila Villar quedara nominada como revelación para los premios Martín Fierro 2024, y lo manifestó a puro insulto de forma denigrante.

“Dijiste que el Martin Fierro se compra. Bueno, otra que también subió (como burbuja debajo del agua). Como yo no me la chupé, como yo no chupé la de nadie...”, le comentó a Alexander Caniggia en pleno vivo de Carajo.

Sin filtros ni metáforas, continuó fustigando a la ex Gran Hermano 2022: “Yo no tragué wa… ni chupe ninguna p…. ¿Qué pasa? A mí no me ternan. Suben a una que todos saben en Telefe que chupó p…, y lo sabe todo el mundo”.

Furia contra la Tora.

Lo extraño fue que evitó mencionar a la Tora por su nombre, pero acusó a otra persona: “Yo sí me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe que es verdad. Sí, sí, al que le chupa la p… es a Martín Morillo. Listo, lo dije”.

QUIÉN SERÍA LA PAREJA DE LA TORA SEGÚN FURIA

Martín Morillo fue productor ejecutivo de las últimas dos ediciones de Gran Hermano.

“Por eso renuncié y por un montón de cosas más. No me jode más nadie, me quieren hacer quedar sin laburo, se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating hijos de p…”, protestó Furia.

La Tora.

QUÉ HABÍA DICHO LA TORA POR LAS CRÍTICAS A SU NOMINACIÓN

“Una mina que sale de Gran Hermano, de Berazategui, con 28 años, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, donde decís ella está haciendo un poquito de ruido, eso es una revelación”, se quejó.

“Gracias Ángel de Brito, Pepe, Fefe, a mi jefe, Santi del Moro que tuvieron palabras hermosas conmigo. Me quedo con la gente que me conoce porque no pueden decir ni A”, cerró la Tora Villar.