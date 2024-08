En medio de la polémica que despertó la lista de nominados a los Martín Fierro 2024 que se dio a conocer recientemente, Lucila “La Tora” Villar disparó sin filtro contra varios programas tras ser cuestionada por ser una de las que compite en la categoría Revelación por su trabajo como analista de Gran Hermano, la noche de los ex.

“Estoy re enojada porque en un programa de América, para ser más específica en Intrusos, A la tarde y en otro, están con que ‘si lo merece o no la nominación La Tora’, ‘tiene que estar otra persona’. Amigos, yo no me puse ahí. Laburé de domingos a viernes, de 8 a 1 am y tengo cuatro trabajos”, comenzó diciendo la conductora de Fuera de Joda, el streaming de Telefe.

Por otro lado, la joven aseguró que un productor del ciclo que conduce Flor de la Ve por América habría deslizado que estuvo íntimamente con alguien para llegar al lugar que ocupa en los medios: “Para ese productor que anda diciendo: ‘¿a quién se está cog… la Tora?’, a tu vieja, bol… A nadie, cerrá el or…”, agregó, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas.

Foto: Captura de video de X (@RealTimeRating)

Y cerró, muy movilizada: “Estoy re enojada porque siempre, a las mujeres, se nos mata, y me da bronca. Hablan con una libertad como si me conocieran y no me conocen, ni saben todo lo que laburo. Me vienen dando hace meses porque siempre es mucho más fácil darle a La Tora”.

LA TORA DEFINIÓ PICANTE A COTI ROMERO TRAS CONFIRMAR SU ROMANCE CON NACHO CASTAÑARES

Directa y frontal, Lucila “La Tora” Villar opinó con todo de Coti Romero, su excompañera de Gran Hermano 2022 y actual de su exnovio, Nacho Castañares.

“¿Te sorprendió todo?”, le preguntó el notero de LAM a la Tora. Con contundencia, ella respondió: “No”.

“¿Ni siquiera al principio?”, le retrucó el cronista de Ángel de Brito. Y la ex GH repitió: “No”.

“¿Por qué no te sorprendió?”, insistió el notero, buscando que la Tora y lo que encontró fue una picante definición sobre Coti Romero: “Hazte la fama y échate a dormir”, cerró, sin filtro.