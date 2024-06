A una semana de la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, la exparticipante habría protagonizado una fuerte discusión con Lucila “La Tora” Villar en una de las salas de maquillaje de Telefe, según informó Pepe Ochoa en LAM.

“A La Tora le están pasando un montón de cosas. Pero, puntualmente, lo de ayer fue con Furia. Juliana entró maquillaje y se le va al humo a la Tora, y le dice ‘¿vos qué hablás mal de mí? Vivís hablando mal de mí. Te querés colgar de mi fama. Me envidias”, contó el panelista de Ángel de Brito.

Serio, continuó: “Furia se le fue al humo, se le puso cerca y La Tora no se achicó. Escaló la situación y casi vuelan piñas”.

Para ser preciso en el relato, Pepe tomó el celular y leyó la data que recibió sobre el delicado tema al aire.

“Llega La Tora a maquillaje, entró Furia y la empezó a bardear. Se recontra bardearon. Furia la fue a topetear. La Tora se paró y las intentaron separar. Pero las maquilladoras no pudieron y entraron los productores”, expuso Ochoa.

Y detalló lo que la ex GH 2023 le dijo a la ex GH 2022: “Furia a los gritos le dijo a La Tora ‘no pienso ir a ninguno de tus programas, no te voy a dar entidad. Y avísale al croto de Poggi que no le voy a dar fama a él y menos a Georgina Barbarossa”.

EL CONSEJO DE LA TORA A FURIA QUE LA TERMINÓ DE SACAR

Antes de cerrar la explosiva versión, a Fede Bongiorno le llegó información en vivo en LAM y aclaró: “La Tora no la enfrentó, fue una señora, pero sí Furia se le fue encima de la nada y pedía que nadie grabe donde ella estaba”.

Y agregó el panelista de América: “La Tora le dio el consejo de que siga con el psicólogo y ella se lo tomó a mal. Le dijo que no necesitaba ningún consejo de ella”.

