Luego de la linda historia de amor que tuvieron Lucila “La Tora” Villar e Ignacio “Nacho” Castañares tras salir de Gran Hermano parece haber quedado solo en el recuerdo.

La expareja habría sufrido un quiebre en su buen vínculo cuando el joven se mostró con Coti Romero y esta tensión se pudo ver al aire.

“La Tora y Nacho estuvieron en el streaming y medio que se agarraron de los pelos”, adelantó Yuyito González en Empezar el día, el programa que conduce por Ciudad Magazine, y analizaron esta mala onda en vivo.

“Ellos estaban debatiendo en el streaming de Gran Hermano y esto viene después de una charla larga, viene de antes. Esto es un pedacito de la muy mala onda que tiene la Tora con Nacho”, agregó Pochi de Gossipeame.

Por último, Facundo (el hijo de Luis Ventura) que trabaja en el ciclo como panelista, argumentó que este conflicto podría deberse al nuevo presente sentimental de Nacho: “Creo que La Tora no se bancó su nueva relación con Coti”, cerró.

NACHO CASTAÑARES ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU RELACIÓN CON COTI ROMERO

Luego de que Coti Romero sorprendiera al revelar que está saliendo con Nacho Castañares, con quien venía enfrentando fuertes rumores de romance, el joven rompió el silencio y habló de su presente sentimental.

“No estoy saliendo con Coti. Estoy compartiendo cosas con ella y creo que eso es obvio porque la gente nos ha visto en boliches, nos ha visto comiendo, y bueno, en la historia que subimos a las redes”, comenzó diciendo Nacho en el streaming de Telefe tal como se pudo ver en LAM.

“No estoy saliendo con Coti. O sea, no lo considero ponerlo como ‘saliendo’, pero sí nos estamos viendo. Nosotros somos amigos y no siento que no haya que ponerle ningún título a algo porque somos personas que están disfrutando y nos estamos viendo, pero hasta ahí”.

Y cerró: “Yo siempre me llevé muy bien con Coti. Después, por distintos motivos, hubo momentos que no compartíamos tanto y después volvimos a compartir un poco. Si hay una historia juntos, no es que queremos blanquear nada. Simplemente, estamos compartiendo momentos juntos”.