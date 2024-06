Lejos de que los rumores de romance que la vincularon con Nacho Castañares (después de que meses atrás se los viera muy cerquita en un boliche), Coti Romero rompió el silencio y habló de su relación con su excompañero de Gran Hermano 2022.

“Nacho es buena gente y eso lo hace más lindo. Lo conocí en la casa, pero no lo conozco tanto. Nos cruzamos en salidas y bien. Es lindo, fachero, divertido, copado y es inteligente”, lanzó Coti, sin escatimar en halagos para él, en una nota que dio a LAM.

Por otro lado, indagada por el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América sobre si el exnovio de Belén “La Tora” Villar besa bien, la entrevistada respondió con una sonrisa pícara: “No sé”.

“Estamos en la época de no rotular nada, a mí no me gusta eso, pero somos personas libres, andantes”, agregó, entre risas. Y cerró, sincera: “Yo soy muy noviera, cariñosa, de apapachar, pero no encuentro. No hay nadie”.

¿Pasa algo entre Coti Romero y Nacho Castañares?

EL CONEJO QUIROGA DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA NACHO CASTAÑARES TRAS LOS RUMORES DE ROMANCE CON COTI ROMERO

Luego de que un video que difundieron en LAM mostrara a Coti Romero e Ignacio “Nacho” Castañares dándose un beso en un boliche, Alexis “el Conejo” Quiroga apuntó contra el joven por su actitud hacia su expareja.

Indagado por la posibilidad de que Nacho lo llame para explicarle lo sucedido, el Conejo fue contundente con su respuesta en Intrusos: “Es que sería muy hipócrita si hace eso”, lanzó en el programa que conduce Flor de la Ve por América.

“Mirá, lo considero poco caballero en lo que está haciendo de negarla a Coti porque, de última, loco te la mandaste y salí a decir ‘sí, estuve, me dio un beso, ¿qué querés?’”, agregó. Y cerró, tajante: “De última, meté una excusa, decí ‘fue una cosa de una noche, pintó, estaba mamado, no me di cuenta’. Pero me parece de poco hombre y poco caballero negarla a ella”.