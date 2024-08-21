El presidente de APTRA, Luis Ventura, dio a conocer las nominaciones de los premios Martín Fierro 2024 a la Televisión Abierta en el programa de Verónica Lozano, Cortá x Lozano, que se emite todas las tardes por Telefe.
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CUÁLES SON LOS NOMINADOS A LOS MARTÍN FIERRO 2024 PARA LA TV ABIERTA
1- FICCIÓN
ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece
BUENOS CHICOS – eltrece
FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve
MADAME REQUIN – TV Pública
MELODY, LA CHICA DEL METRO - América
2- PERIODÍSTICO
DESIGUALES - TV Pública
OPINIÓN PÚBLICA - ElNueve
PERIODISMO PARA TODOS - eltrece
PERIODISMO PURO - NET TV
3- HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD
BENDITA - ElNueve
NOCHE DE MENTE - TV Pública
NOCHE AL DENTE - América
4- DEPORTIVO
CARBURANDO - eltrece
CONMEBOL LIBERTADORES - Telefe
TURISMO CARRETERA Y TURISMO NACIONAL - TV Pública
5- NOTICIERO DIURNO
ARRIBA ARGENTINOS - eltrece
EL NOTICIERO DE LA GENTE - Telefe
TELENUEVE AL MEDIODÍA - ElNueve
6- NOTICIERO CENTRAL
AMÉRICA NOTICIAS - América
TELEFE NOTICIAS - Telefe
TELENOCHE - eltrece
7- INTERÉS GENERAL
LA NOCHE DE MIRTHA - eltrece
PH, PODEMOS HABLAR - Telefe
NARA QUE VER - ElNueve
EL DIARIO DE MARIANA - América
MÉDICO DE FAMILIA - ElNueve
8- MUSICAL
ENCUENTRO EN EL ESTUDIO – TV Pública
LA PEÑA DE MORFI - Telefe
PASIÓN DE SÁBADO - América
9- MAGAZINE
MAÑANISIMA – eltrece
CORTÁ POR LOZANO - Telefe
TODAS LAS TARDES - ElNueve
A LA BARBAROSSA - Telefe
A LA TARDE - América
10- CULTURAL / EDUCATIVO
AMBIENTE Y MEDIO – América
LOS SIETE LOCOS - TV Pública
PRÓCER – TV Pública
11- ENTRETENIMIENTOS / JUEGOS
BIENVENIDOS A BORDO – eltrece
BIENVENIDOS A GANAR – ElNueve
ESCAPE PERFECTO - Telefe
12- ENTRETENIMIENTOS / CONOCIMIENTOS
AHORA CAIGO – eltrece
LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES - eltrece
PASAPALABRA / PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS - Telefe
13- BIG SHOW
CANTA CONMIGO AHORA - eltrece
GOT TALENT ARGENTINA - Telefe
MASTERCHEF - Telefe
14- REALITY
BAILANDO 2023 – América
GRAN HERMANO – Telefe
PASAPLATOS – eltrece
15- GASTRONOMÍA
ARIEL EN SU SALSA – Telefe
COCINERAS Y COCINEROS ARGENTINOS – TV Pública
QUE MAÑANA – ElNueve
16 – VIAJES / TURISMO
POR EL MUNDO – Telefe
RESTO DEL MUNDO – eltrece
TENÉS QUE IR – ElNueve
TODOS PODEMOS VIAJAR – NET TV
17 – INFANTIL / JUVENIL
ALUMNITOS - ElNueve
ALTAVOZ - TV Pública
MÉLODY, LA CHICA DEL METRO – América
18- JURADOS
MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América)
DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF – Telefe)
FLORENCIA PEÑA, EMIR ABDUL, LA JOAQUI Y ABEL PINTOS (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
19- BRANDED CONTENT
EL GRAN BARTENDER – Telefe
IVÁN DE VIAJE – Telefe
PROYECTO TIERRAS - Telefe
MODO SELFIE – América
20- LABOR EN CONDUCCIÓN FEMEMINA
GEORGINA BARBAROSSA (A LA BARBAROSSA – Telefe)
CARMEN BARBIERI (MAÑANISIMA – eltrece)
VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América)
MARIANA FABBIANI (EL DIARIO DE MARIANA – América)
LIZY TAGLIANI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
21 - LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA
DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN Y AHORA CAIGO – eltrece)
SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe)
GUIDO KACZKA (LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES – eltrece)
CLAUDIO RÍGOLI (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
22 – LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece)
MARIANA VERÓN (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA – ElNueve)
23 – LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
JORGE LANATA (TELENOCHE – eltrece)
ESTEBAN MIROL (TELENUEVE AL MEDIODÍA – ElNueve)
RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe)
24 - CRONISTA / MOVILERO
CAROLINA AMOROSO (TELENOCHE – eltrece)
MAXIMILIANO REAL (BUEN TELEFE – Telefe)
SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)
25- PANELISTA
NANCY PAZOS (A LA BARBAROSSA – Telefe)
SOL PÉREZ (GRAN HERMANO Y CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)
26- ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN
DIEGO CREMONESI (LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS – TV Pública)
FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
GABRIEL GOITY (PRÓCER – TV Pública)
27- ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION
JUSTINA BUSTOS (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
YAS GAGLIARDI (MELODY, LA CHICA DEL METRO - América)
CAROLA REYNA (FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve)
ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece)
28 – ACTOR DE REPARTO
FACUNDO ARANA (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCIANO CÁCERES (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUIS MACHÍN (MELODY, LA CHICA DEL METRO – América, Y BUENOS CHICOS - eltrece)
29 – ACTRIZ DE REPARTO
LETICIA BRÉDICE (MORDISQUITO Y MADAME REQUIN – TV Pública)
NORA CÁRPENA (FAMILIA DE DIVÁN - ElNueve)
SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
30 – REVELACIÓN
JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe)
ROCÍO HERNANDEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
LUCILA “LA TORA” VILLAR (LA NOCHE DE LOS EX – GRAN HERMANO 2023 – Telefe)
31 – LABOR HUMORÍSTICA
FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO 2023 – América)
MICAELA “MICA” LAPEGÜE (EL GALPÓN – eltrece)
PICHU STRANEO (LA PEÑA DE MORFI – Telefe)
32 - AUTOR/GUIONISTA
CLAUDIO LACELLI, WILLY VAN BROOCK, Y VICKY CRESPO (BUENOS CHICOS – eltrece)
LILY ANN MARTIN, CLAUDIO LACELLI Y VICKY CRESPO (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública)
33 – DIRECTOR (FICCIÓN)
ALBERTO LECCHI (MADAME REQUIN – TV Pública)
GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
SEBASTIÁN PIVOTTO, JORGE NISCO Y ALEJANDRO IBAÑEZ (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
34- DIRECTOR (NO FICCIÓN)
LUCAS ARECO (BAILANDO 2023 – América)
FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA Y MASTERCHEF – Telefe)
EUGENIO GORKIN (GRAN HERMANO – Telefe)
35 – AVISO PUBLICITARIO
NO ESTAMOS EN CAMPAÑA, ESTAMOS EN CAMPAGNOLA – La Campagnola - ARCOR
TOMAS SCHNEIDER – Schneider - CCU
ESTÁ EN NETFLIX – Netflix
36 – PRODUCCIÓN INTEGRAL
MASTERCHEF - Telefe
ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA - eltrece
GOT TALENT ARGENTINA - Telefe
GRAN HERMANO - Telefe
LA ÚLTIMA CENA - ElNueve