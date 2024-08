Gastón Edul atraviesa un año muy destacado tras sus importantes coberturas en la Copa América que ganó la Selección Argentina en Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de París 2024.

El periodista deportivo viene luciéndose como corresponsal y también con su trabajo en Olga, donde comparte programa con Nati Jota, con quien protagoniza un shippeo que vuelve locos a los fans y data de algunos meses.

Tras recibir su merecido Martín Fierro por Mejor contenido temático, Edul habló a solas con Ciudad sobre su gran presente profesional y personal.

Fotos: Movilpress.

- Bueno, Gastón, ganaste mejor contenido temático en redes. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo vivís?

- Estoy plenamente feliz. Recién estaba respondiendo un par de mensajes.

Siempre soñé con llegar acá. Así que no importa la terna, el año, el lugar, para mí es especial tener esto porque es un lindo recuerdo.

- ¿A quién respondiste mensaje? ¿Se puede saber?

- A mi mamá, a mi papá, a mi hermano Guido, amigos. Muy bien.

¿Y a quién le dedicarías este premio? ¿A tus compañeros de trabajo, a tu familia?

- A mi familia. Porque ellos me formaron, ellos me acompañaron cuando todo esto no era una realidad, cuando había que estudiar periodismo, que es una carrera que, ustedes lo saben bien, cuesta mucho tener laburo.

Así que a Silvana, que es mi mamá, a mi papá y a mis hermanos.

- Bueno, este año viviste un montón de cosas súper importantes. Fuiste a cubrir la Copa América, después los Juegos Olímpicos. Todo junto encima, primero junio, después julio... una revolución de sentimientos, ¿no?

- Mirá, gracias a Dios, tengo la dicha de decir que yo pensé que el 2022 iba a ser insuperable en mi vida, por lo que vi en el Mundial.

Y si bien va a ser el mes más feliz de mi vida, todo lo que pasó ahí, tengo la suerte de decir que año tras año me superan las emociones y me emociona mucho el apoyo de la gente.

Así que, bueno, queda medio año todavía, 2024, así que hay cosas para hacer.

- ¿Y del corazón cómo estás?

- Bien, ¿viste? Bien. Tranquilo, soltero, contento. Ahora con el Martín Fierro.

- Toda esa historieta que se arma con Nati Jota... ¿Hay algo ahí? ¿Son compañeros? ¿Son amigos? ¿Son algo más?

- Mirá, mientras la gente se divierta, nosotros nos divertimos.

Obviamente somos compañeros de trabajo. Pero bueno, siempre lo digo, obviamente que química hay, si no, no podríamos hacerlo lo que hacemos.

Pero no, no. Por ahora, compañeros. Por ahora.

- Bueno, pero se quieren mucho.

- Sí, eso desde luego, la quiero mucho.