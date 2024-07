Blanqueado su romance con Nacho Castañares, Coti Romero habló a fondo de Lucila “La Tora” Villar, quien se sintió traicionada por la correntina por apostar al amor de su ex, de quien se separó en octubre pasado.

“Yo sí la consideraba una amiga y ella, seguramente, me habrá considerado una amiga también. Pero éramos compañeras”, dijo Coti en nota con LAM, tras ser consultada por el enojo de su excompañera de Gran Hermano 2022.

Sin ánimos de confrontar, Coti continuó: “No voy a decir que está equivocada porque tiene razón. Pero ¿qué más quiere que haga? Ya la di la razón y le pido disculpas si le dolió o molestó en algún momento”.

COTI ROMERO SE ENAMORÓ DE NACHO CASTAÑARES Y LA TORA NO LO TOMÓ BIEN

“Yo, realmente, me enamoré... Se dio así. Antes no pasaba nada entre nosotros y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, sentimientos, y pasó. Estoy re feliz”, aseguró Coti, dejando en claro que su relación con Nacho comenzó mucho tiempo después de que él se separa de Lucila.

Sobre sus sentimientos hacia Villar, Romero apuntó: “Yo a la Tora la quería y todavía la quiero. Que hoy no haya una relación, no quiere decir que se haya terminado el amor”.

“Uno cuando empieza a sentir algo por alguien más, a veces no lo puede frenar. Sí podés decidir no hacerlo, pero yo había sufrido un montón y por fin conocí a alguien que me trata bien. Me permití sentir”, agregó.

“Cada uno hizo su vida también. Ella ya había salido con alguien. Entonces dije ‘capaz que por ese lado me entiende’. Y si no me entiende, no pasa nada. Es normal. Yo no digo que me comporté bien. Me comporté mal, pero elegí ser egoísta”, concluyó Coti, sincerándose ante el micrófono de LAM.

LA TORA DEFINIÓ PICANTE A COTI ROMERO TRAS CONFIRMAR SU ROMANCE CON NACHO CASTAÑARES

Directa y frontal, Lucila “La Tora” Villar opinó con todo de Coti Romero, su excompañera de Gran Hermano 2022 y actual de su exnovio Nacho Castañares.

“¿Te sorprendió todo?”, le preguntó el notero de LAM a la Tora. Con contundencia, ella respondió: “No”.

“¿Ni siquiera al principio?”, le retrucó el cronista de Ángel de Brito. Y la ex GH repitió: “No”

“¿Por qué no te sorprendió?”, insistió el notero, buscando que la Tora y lo que encontró fue una picante definición sobre Coti Romero: “Hazte la fama y échate a dormir”.

