Directa y frontal, Lucila “La Tora” Villar opinó con todo de Coti Romero, su excompañera de Gran Hermano 2022 y actual de su exnovio Nacho Castañares.

“¿Te sorprendió todo?”, le preguntó el notero de LAM a la Tora. Con contundencia, ella respondió: “No”.

“¿Ni siquiera al principio?”, le retrucó el cronista de Ángel de Brito. Y la ex GH repitió: “No”

“¿Por qué no te sorprendió?”, insistió el notero, buscando que la Tora y lo que encontró fue una picante definición sobre Coti Romero: “Hazte la fama y échate a dormir”.

Sin ocultar el malestar que le generó que la correntina apueste al amor de Nacho, Lucila agregó: “Con Coti yo no tengo relación. Ella, dos semanas antes, me dijo públicamente que me quería, que era la mejor, que era la amiga y después se hizo la viva”.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ COTI ROMERO A LA TORA?

Acto seguido, el cronista de LAM fue a buscar a Coti Romero y le preguntó por la letal calificación de la Tora, sobre su presunta reputación amorosa, y la correntina respondió con contundencia.

“No me voy a hacer cargo. No me voy a poner el poncho, porque la única relación que yo tuve fue con Alexis (El Conejo) y no jodí a nadie. No jodí ninguna relación”, dijo Coti.

“Las veces que me quisieron tildar de esa manera se terminó confirmando que no era así”, aseguró.

COTI ROMERO HABLÓ A FONDO DE SU VÍNCULO CON LA TORA

“Yo sí la consideraba una amiga y ella, seguramente, me habrá considerado una amiga también. Pero éramos compañeras”, expresó Coti, en pleno romance con el ex de La Tora.

Consciente del enojo de Villar, Romero agregó en son de paz: “No voy a decir que está equivocada porque tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Ya la di la razón y le pido disculpas si le dolió o molestó en algún momento”.

“Yo, realmente, me enamoré... Se dio así. Antes no pasaba nada entre nosotros y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, sentimientos, y pasó. Estoy re feliz”, continuó Coti, poniendo en palabras por primera vez ante una cámara lo que siente por Nacho.

Y finalizó: “Yo a la Tora la quería y todavía la quiero. Que no haya una relación, no quiere decir que se haya terminado el amor”.

