Un insólito y divertido momento televisivo se dio en el ciclo de Mario Pergolini, cuando el conductor se enteró de que a Nicolás Occhiato lo confundieron con él durante una entrevista callejera realizada por Martín Garabal para Luzu TV.

“Esto es tremendo, a mí me pasaba antes”, comentó Pergolini entre risas antes de presentar el video en cuestión. Allí, una señora confundió al conductor de Nadie dice nada con el histórico referente radial y televisivo.

Crédito: X

MARIO PERGOLINI SE RIO DE LA CONFUSIÓN CON NICOLÁS OCCHIATO

Fiel a su estilo, el creador de CQC aprovechó para ironizar sobre la situación: “Pobre Occhiato, que lo confundan con alguien de cuatro décadas después de él… no. Somos iguales”.

La frase generó carcajadas en el estudio y, rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales.