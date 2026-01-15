Evelyn Botto volvió a dar que hablar en su paso por MasterChef Celebrity, donde Wanda Nara no dudó en ponerla contra las cuerdas con preguntas incómodas sobre su reciente noviazgo con Fede Bal.

Lejos de esquivar el tema, la actriz ventiló detalles íntimos de la relación y sorprendió con una confesión clave.

“Lo primero que quiero saber, Fede Bal, ¿qué opina de nosotras acá?”, disparó Wanda en las cocinas de MasterChef. Y fue por más: “¿Te dio algún tip? ‘¿Tenés que hacer esto?’”.

Sin vueltas, Evelyn respondió entre risas: “Sí, lo primero que me dijo fue: ‘No pierdas tiempo hablando con Wanda’”.

Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance con una escapada a Nueva York. CRÉDITO: Instagram

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal: reveló quién dijo el primer “te amo”

La conductora de Telefe redobló la apuesta y llevó la charla al terreno sentimental. “A mí me encanta que la gente se case. ¿Tengo alguna chance con ustedes? “Vos, que sos más mandada, le podés pedir casamiento a él”.

Y Evelyn respondió con datos reveladores de la pareja: “Yo ya pedí un montón de cosas. Le di el primer beso y dije el primer ‘te amo’. Uy, es un montón de información esto”.

