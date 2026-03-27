Fiel a su estilo directo y sin filtro, Evelyn Botto encendió el debate en las redes sociales al compartir un video sobre los hombres casados que encendió el debate y terminó de explotar todo.

En las imágenes, se ve a una mujer mayor lanzando una frase tan polémica como provocadora: “¿Sabés por qué los hombres que tienen pareja te parecen más atractivos? Porque sos una pu…”, se la escuchó decir.

El recorte, que rápidamente se viralizó, apunta directamente a una idea incómoda pero recurrente: la atracción por lo prohibido. Y la pareja de Fede Bal no dudó en amplificarlo a través de su cuenta personal de Instagram.

Foto: Instagram (@evelynbotto)

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LA JUGADÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE FEDE BAL A EVELYN BOTTO TRAS CONFIRMAR SU ROMANCE: “ME MUERO CON...”

El romance ya no es un rumor: Fede Bal y Evelyn Botto están oficialmente juntos, y lo celebran sin filtros en las redes sociales, y con declaración de amor incluida.

Luego de que compartiera una serie de imágenes en su Instagram con el título “2025, el año que aprendí a volar” -dejando en claro que atraviesa un momento personal y sentimental pleno- el hijo de Carmen Barbieri sorprendió con su comentario.

“Me muero con vos”, escribió Fede, acompañando el posteo que rápidamente acumuló miles de likes y reacciones de fans y colegas del espectáculo. Y Botto le devolvió el gesto con un emoji de un corazoncito, que refgleja el gran presente sentimental que atraviesa la pareja.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram (@evelynbotto) Por: Fabiana Lopez