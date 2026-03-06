Fede Bal contó en su programa de radio una historia que arrancó risas pero que en su momento generó una crisis real con Evelyn Botto.

Todo ocurrió durante los primeros tiempos de la relación, cuando Evelyn todavía no manejaba y llegaba a la casa de Fede —ubicada en un barrio privado— en un auto de aplicación.

EL GUARDIA QUE SE CREYÓ COMEDIANTE

El problema comenzó en la guardia del country. Cada vez que Evelyn llegaba, el guardia de seguridad le hacía comentarios de muy mal gusto, inventando la existencia de otras mujeres: “¿Usted es la de apellido Pereira? Ah, no, esa es la de la semana pasada”

“¿Usted es Lasha? No, esa es la que viene mañana”, Lo que para el guardia era un chiste, para Evelyn se convirtió en una fuente de dudas y desconfianza.

EVELYN LLEGABA MOLESTA Y NO DECÍA NADA

Evelyn Botto no le contaba nada a Fede en un primer momento, pero llegaba a la casa visiblemente disgustada. Fue recién cuando decidió abrirse y contarle lo que estaba pasando que el actor entendió la situación.

Cuando Fede Bal se enteró de los comentarios, se enfureció. Explicó que el guardia inventaba todo para hacerse el gracioso, pero que esa “broma” casi le costó la relación porque Evelyn había empezado a dudar seriamente de si había otras mujeres visitándolo.

El actor tuvo que ir personalmente a encarar al guardia y exigirle que dejara de hacer ese tipo de comentarios, dejando en claro que eran completamente falsos y que estaban generando un daño real en su vínculo de pareja.