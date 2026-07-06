Este lunes, España logró quebrar las defensas de Portugal y logró un agónico gol de Mikel Merino en el minuto 90 de un partido muy parejo. Cristiano Ronald (41) terminó su “last dance” mundialista con esta derrota y generó decenas de memes y reacciones en las redes sociales.

El resultado, aunque reflejó la paridad entre los equipos, tuvo un significado mayor para una selección que muchos especialistas veían campeona del mundo tras jugar una hipotética final con México, también eliminado ayer frente a Inglaterra por 3-2.

Al finalizar el encuentro, el mítico delantero se llevó varios memes inspirados en su actuación frente al equipo ibérico, que, al parecer, dejó a más de uno al borde de una siesta.

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Los memes de la derrota de Portugal en el Mundial 2026 (Foto: X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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