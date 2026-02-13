Apenas se supo que Federico Bal había compartido una cita con Evelyn Botto la sorpresa fue enorme, y ahora que el noviazgo está consolidado, la influencer reveló las reglas de su relación abierta en La Mañana con Moria.
“Nosotros hablamos mucho de todo lo que nos pasa, de nuestro pasado. Yo siento que es un gran momento”, arrancó la participante de MasterChef Celebrity.
En ese punto, Botto enfatizó: “La verdad es que no quiero ni cambiarlo a él, ni que él me cambie a mí. Sino que cada uno pueda hacer lo que quiera. Que haya una libertad”.
“Hay muchos formatos de parejas abiertas. Nosotros lo estamos construyendo. Hay muchas cosas que no sabemos y que las vamos charlando, apenas van pasando situaciones”, continuó sobre el conductor de Resto del Mundo (sábados al término de La Noche de Mirtha por eltrece).
Ahí, Moria bromeó ante la complicidad de la artista: “Yo me imagino que vos sos más brava que él, pero como él se conoce todo su prontuario”.
Los límites de la relación abierta
Enfática, Evelyn reconoció en La Mañana con Moria: “Estamos en un nivel de honestidad brutal. Asesina”.
“Personas del trabajo no. Aunque puede fallar también...”.
“¿exparejas? Para mí todo es contexto. Todo es charlable”.
“Yo prefiero no saber. Hay parejas que les gusta compartir, pero no soy de esas, no estoy en ese nivel de promiscuidad ahora”.
En cuanto a los celos por los affaires de Federico Bal cuando no están juntos, Evelyn Botto admitió: “Por ahí me pongo rara 10 minutos, es un ¿qué onda? y no escala".