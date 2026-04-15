Emilia Mernes se presentó en Coachella 2026 con un outfit que no pasó desapercibido, pero no solo por su impacto visual, sino por el fuerte parecido con el look que María Becerra había lucido en sus shows River 360.

Tras la fuerte polémica que estalló en redes en la que también estaba involucrada Tini Stoessel, quien incluso hizo declaraciones al respecto en sus últimos shows, la pareja de Duki reavivó el escándalo el último fin de semana.

Los looks de la polémica de Emilia Mernes y María Becerra (Foto: X/@updateargs)

EL LOOK DE EMILIA QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

Para su debut en el festival internacional, Emilia Mernes apostó por un bodysuit negro con transparencias, strass, cadenas y flecos metálicos, de estética dark glam y aire futurista.

Emilia Mernes impactó en el festival Coachella 2026: así fue su look dark glam | Créditos: Instagram @emiliamernes

El diseño, de la diseñadora Celia Kritharioti -propietaria de la casa de moda griega más antigua-, con escote pronunciado y detalles brillantes, generó impacto inmediato y se volvió viral en redes.

Emilia Mernes impactó en el festival Coachella 2026: así fue su look dark glam | Créditos: Instagram @emiliamernes

EL ANTECEDENTE: EL LOOK DE MARÍA BECERRA EN RIVER

Meses antes, María Becerra había deslumbrado en el Estadio Monumental con un mini vestido negro de cuero con cadenas, tachas y flecos, dentro de una estética rocker y sensual.

María Becerra en su show en River con Pampita y Anabel Sánchez (Foto: redes sociales).

La similitud en los elementos, negro total, corsetería y siluetas ajustada, reavivó una polémica que parece lejos de apagarse.

QUÉ PASÓ ENTRE TINI STOESSEL, MARÍA BECERRA Y EMILIA MERNES

La fuerte pelea de Tini Stoessel y María Becerra con Emilia Mernes que estalló en marzo del 2026 es una de las rupturas miedáticas más grandes del pop argentino, marcada por un distanciamiento total y acusaciones de “traición” profesional.

En el caso de Tini, la pelea escaló por motivos más personales: Emilia habría filtrado información íntima de la Triple T y que su equipo intentó “bajar” a colaboradores de Tini para sus propios proyectos, lo que la artista consideró una traición total a su confianza.

Además, se la señala a Emilia por sabotaje profesional por parte hacia los shows de María en River y “la nena de Argentina”, lanzó indirectas sobre la falta de sororidad en la industria. El conflicto se hizo oficial en redes sociales con un “unfollow” masivo.