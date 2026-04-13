Emilia Mernes continúa consolidando su proyección internacional y sumó un nuevo capítulo clave en su carrera artística.

La cantante argentina fue una de las sorpresas del festival Coachella 2026, donde participó como invitada especial de la estrella brasileña Luísa Sonza y logró captar la atención del público con una presentación que combinó música, estética y presencia escénica.

El sábado por la noche, la cantante Emilia Mernes se subió al escenario del reconocido festival estadounidense, considerado uno de los eventos musicales más influyentes del mundo.

Emilia Mernes impactó en el festival Coachella 2026: así fue su look dark glam | Créditos: Instagram @emiliamernes

Su aparición formó parte del show de Sonza, con quien mantiene una estrecha amistad y colaboración artística. Juntas interpretaron los temas “Bunda” y “Motinha 2.0”, generando una inmediata reacción entre los fanáticos presentes y en redes sociales.

Emilia Mernes impactó en el festival Coachella 2026: así fue su look dark glam | Créditos: Instagram @emiliamernes

EL LOOK DE EMILIA EN COACHELLA. PIDERAS Y ALTO ESCOTE

Tras la presentación, Emilia compartió en Instagram un mensaje dedicado a su colega brasileña: “Gracias amiga por dejarme ser parte del Sonzachella”, escribió, celebrando una noche que marcó su debut oficial en el festival californiano.

Emilia Mernes impactó en el festival Coachella 2026: así fue su look dark glam | Créditos: Instagram @emiliamernes

Su estilismo fue uno de los aspectos más comentados del evento y reafirmó su posicionamiento como referente de moda dentro de la nueva generación de artistas latinoamericanos.

Para la ocasión, Emilia apostó por una estética “dark glam” que combinó sensualidad, dramatismo y sofisticación. Eligió un bodysuit exclusivo diseñado por Celia Kritharioti, una pieza íntegramente negra que destacó por su estructura tipo corset, pensada para resaltar la silueta. El diseño incluyó transparencias estratégicas, bordados con cristales y detalles metálicos que aportaron dinamismo visual durante la coreografía.

Emilia Mernes impactó en el festival Coachella 2026: así fue su look dark glam | Créditos: Instagram @emiliamernes

El look se completó con botas góticas de plataforma, medias de red y cadenas con flecos metálicos que acompañaban cada movimiento sobre el escenario.

El maquillaje también jugó un rol central en la construcción visual del show. Emilia llevó delineados gráficos intensos, sombras plateadas y sus característicos brillos debajo de los ojos, esta vez potenciados con aplicaciones de piedras que le dieron un aire teatral y futurista.