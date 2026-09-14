El furor por La Reina del Flow no solo se vive en la pantalla de Ciudad Magazine (lunes a viernes a las 18), sino también en carne y hueso con el arribo de Carolina Ramírez y Carlos Torres al país.

La actriz que interpreta a Yeimy Montoya y el actor que hace de Charly Flow en la ficción colombiana fueron recibidos como celebridades en Aeroparque por varios fanáticos.

Este mismo lunes y mañana martes los artistas saldrán al escenario del Arena de Buenos Aires para su mega show.

Carolina Ramírez. (Foto: Movilpress)

La seguirá el 18 viernes de septiembre en Córdoba, para luego presentarse en Mar del Plata, el sábado 19.

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Carlos Torres. (Foto: Movilpress)

Carolina Ramírez. (Foto: Movilpress)

Carlos Torres. (Foto: Movilpress)

Carlos Torres. (Foto: Movilpress)

Carlos Torres. (Foto: Movilpress)

Los fanáticos de La Reina del Flow. (Foto: Molvilpress)