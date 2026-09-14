El furor por La Reina del Flow no solo se vive en la pantalla de Ciudad Magazine (lunes a viernes a las 18), sino también en carne y hueso con el arribo de Carolina Ramírez y Carlos Torres al país.
La actriz que interpreta a Yeimy Montoya y el actor que hace de Charly Flow en la ficción colombiana fueron recibidos como celebridades en Aeroparque por varios fanáticos.
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Este mismo lunes y mañana martes los artistas saldrán al escenario del Arena de Buenos Aires para su mega show.
La seguirá el 18 viernes de septiembre en Córdoba, para luego presentarse en Mar del Plata, el sábado 19.