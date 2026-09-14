El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un inesperado capítulo internacional. En medio de la guerra que mantienen, un video que la empresaria compartió junto a su hermana Zaira Nara habría generado una fuerte indignación entre los fanáticos del Galatasaray, el club turco en el que se desempeñó el futbolista argentino.

La polémica surgió a partir de unas imágenes publicadas por Wanda en sus redes sociales, donde se observa una camiseta del Galatasaray y que, según se interpretó, las hermanas Nara habrían quemado.

El gesto no habría caído nada bien entre los hinchas del equipo turco: “En las fotos que subió Wanda a sus redes se veía la camiseta de Galatasaray en primer plano. De hecho, todos nos subimos a decir: ‘Che, ¿qué está haciendo Wanda?’”, comentaron.

Y agregaron, en referencia a las acciones de la empresaria: “Obviamente, siempre atrás de estas cosas, siempre hay plata, porque ella siempre todo factura. Pero bueno, molestó mucho”.

Foto: Captura de video de Instagram (@zaira.nara)

En medio del debate, el programa se comunicó con Jazmín Natour, traductora que recientemente estuvo en Estambul y que aportó detalles sobre la reacción que encontró entre los turcos: “Yo ahora estuve en Estambul, voy y vengo bastante, pero acabo de llegar. Obviamente, cuando preguntan de dónde soy, primero nombran a Leo Messi y después Icardi, como prácticamente un nivel un poco cerquita de Messi”, relató.

Según su relato, en Turquía quedó instalada una mirada muy diferente sobre el conflicto de la expareja. “Él quedó como una víctima de todo lo que hizo Wanda”, aseguró.

Wanda y Zaira Nara (Foto: redes sociales).

Jazmín explicó que la reacción de los fanáticos está relacionada con ciertas creencias populares: “Los turcos son muy fanáticos del fútbol, como los argentinos”, señaló. Incluso relató una particular teoría que comenzó a circular después de una lesión de una de las principales figuras actuales del Galatasaray, Victor Osimhen.

Así, una vez más, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi traspasó las fronteras argentinas y volvió a involucrar al Galatasaray, un club donde el delantero dejó una huella muy importante y donde, según relató la traductora, todavía conserva un enorme respaldo entre los fanáticos.

Mauro Icardi en el Galatasaray (Foto: redes sociales).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUÉ DIJO MAXI LÓPEZ SOBRE LA GUERRA ENTRE MAURO ICARDI Y BENJAMÍN VICUÑA: SU FUERTE PEDIDO

Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática al opinar sobre la guerra mediática entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña. Consultado por el enfrentamiento entre el futbolista y el actor chileno, el exjugador sorprendió con una reflexión basada en su propia experiencia familiar y pidió que los adultos involucrados prioricen a los chicos.

“A mí me parece tan raro todo, estaría bueno que alguien piense en los chicos y corten todo el mambo mediático”, sostuvo, de manera contundente, en una nota que dio a Intrusos.

Y, aunque aclaró que prefiere mantenerse al margen de la disputa, hizo un pedido puntual dirigido a su excompañero y padre de las hijas de Wanda Nara: “Mauro tiene que pensar en esas nenas. Me mantengo al margen, pero hay que pensar en los chicos”.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

Las declaraciones del exfutbolista cobran especial relevancia por su propia historia con Wanda Nara. Durante años, Maxi y la empresaria protagonizaron fuertes enfrentamientos públicos y judiciales por cuestiones vinculadas a sus hijos.

Ahora, con una relación mucho más tranquila, López aseguró que aquella etapa quedó definitivamente atrás y que actualmente puede disfrutar de otro vínculo con su familia: “A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando en este momento, pero me mantengo al margen porque no me interesa”, explicó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y agregó, agradecido por su presente: “Gracias a Dios es un momento que quedó bien lejos de mi vida, tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos y tengo una buena relación con Wanda”.

Lejos de minimizar las dificultades que atravesó durante aquellos años, Maxi reconoció que fueron momentos especialmente duros para él y su familia: “No fueron momentos felices”, Maxi. Y cerró: “Hoy puedo gastar toda la energía en todo lo que necesitan mis hijos, me quedo con eso”.