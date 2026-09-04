La constante guerra personal y mediática de Wanda Nara y Mauro Icardi que se traslada a los tribunales hartó al juez de la causa, quien los advirtió que podría designar “un tutor para las menores”, y dejar de poner multas.

“Las partes y las letradas parecen encontrarse enfocadas en la cuestión patrimonial, en denunciar continuos incumplimientos, y solicitar que se efectivicen multas, en lugar de hacer un análisis profundo respecto del estado en el que se encuentran las niñas”, leyó Martín Candalaft el documento firmado el miércoles.

“No existe entre ellos el mínimo grado de autocrítica y reflexión del por qué se llegó a esta situación dañina. Y nociva a punto tal de exponer a sus hijas a tanto dolor y angustia”, continiuó en DDM.

Los fundamentos de la advertencia del juez a Wanda Nara y Mauro Icardi.

En ese punto Adrián Hagopián explotó: “Las partes y las letradas deberían tener una actitud superadora y reflexiva en procura de revertir la desafortunada situación que viven las menores por exclusiva responsabilidad de sus adultos responsables”.

Wanda Nara (Foto: Instagram @wandabadbitch)

“Ello se evidencia claramente del informe suscrito por la licenciada Fernanda Matera el 20 de agosto pasado. Frente a ese informe, alarmante por cierto, dice el juez, dado que se indica el maltrato emocional en el que se encuentran inmersas las mismas, ninguna consideración han efectuado tendiente a llevar a cabo las sugerencias allí indicadas”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“El incumplimiento reiterado y recíproco de las órdenes judiciales revela la imposibilidad de los progenitores de anteponer las necesidades de sus hijas a sus conflictos personales, colocando a las niñas en un estado de vulnerabilidad que exige que tomen las medidas necesarias para velar por sus intereses”.

La decisión del juez que deben acatar Icardi y Wanda

“En calidad de medida cautelar, dispongo la continuidad del abordaje de la vinculación paterno-filial en el ámbito terapéutico privado”.

“Hacer saber que deberán implementar una aplicación de comunicación y organización de la crianza que permita centralizar la información relativa de las niñas y canalizar los intercambios parentales”.

“Todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, dé valor a la posibilidad de designar un tutor para las menores de edad que vele por los intereses de las mismas”, sentenció el juez con idéntico rigor contra Wanda Nara y Mauro Icardi.