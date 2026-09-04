Lola Latorre dio un importante paso en su faceta como empresaria y realizó el lanzamiento oficial de “Sorbo”, su nueva marca de electrolitos. Si bien en las últimas semanas ya había compartido algunas publicaciones desde la cuenta oficial del emprendimiento, este lunes realizó la presentación formal del producto con un evento al que asistieron varias figuras del mundo influencer.

Entre las invitadas estuvieron Zaira Nara, Juli Poggio y Cande Ruggeri, quienes acompañaron a la hija de Yanina Latorre en esta nueva aventura profesional. Por supuesto, su mamá tampoco quiso perderse una fecha tan especial y estuvo presente para respaldarla durante el esperado lanzamiento.

“Nacimos para impulsar tu día desde adentro. Para demostrar que cuidarte no es una meta lejana, sino una decisión que podés tomar todos los días. Esta es nuestra historia.Y recién empieza. Sorbo, tu dosis diaria de hidratación”, así explicaba Lola el concepto detrás de su nuevo proyecto.

Lola Latorre presentó "Sorbo", su nuevo emprendimiento (Foto: Instagram @lolitalatorre)

ACUSAN A LOLA LATORRE DE COPIAR A HAILEY BIEBER

Sin embargo, mientras Lola Latorre celebraba el nacimiento de “Sorbo”, en las redes sociales no tardaron en aparecer las críticas. Varios usuarios acusaron a la influencer de haber tomado demasiada inspiración de “Rhode”, la reconocida marca de maquillaje creada por Hailey Bieber.

Acusan a Lola Latorre de copiar a Hailey Bieber (Foto: Instagram @sorbo_daily & @rhode)

Según señalaron, la identidad visual de “Sorbo” tendría importantes similitudes con la estética de la firma de la modelo estadounidense. Las comparaciones apuntaron especialmente a la sesión de fotos utilizada para promocionar el lanzamiento, que algunos usuarios consideraron prácticamente idéntica a las campañas de Rhode.

Acusan a Lola Latorre de copiar a Hailey Bieber (Foto: Instagram @sorbo_daily & @rhode)

Pero las críticas no quedaron solamente en las imágenes. También cuestionaron la elección de la tipografía y otros elementos de la estética de la marca, asegurando que el estilo general remite directamente al universo visual construido por Hailey Bieber para su exitoso emprendimiento de belleza.

Acusan a Lola Latorre de copiar a Hailey Bieber (Foto: Instagram @sorbo_daily & @rhode)