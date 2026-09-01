La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar envuelta en rumores. Mientras la empresaria prepara su regreso a la televisión, en Intrusos aportaron información sobre la situación sentimental de la pareja y aseguraron que, pese a que actualmente no se muestran juntos como antes, el vínculo continuaría.

Todo surgió mientras en el programa de América hablaban de Maxi López y de la relación que mantiene con sus hijos, quienes pasarían buena parte de la semana junto a su papá: “Los chicos están muchos días de la semana con el padre”, comentaron al aire.

En ese contexto, remarcaron que el deporte es uno de los grandes puntos de conexión entre Maxi y sus hijos: “Los une mucho el deporte. Los lleva cada uno a categoría distinta para jugar. Los une mucho River también”.

Wanda Nara y Martín Migueles en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Pero la conversación derivó rápidamente hacia Wanda y su situación actual. Y allí llegó la información que sorprendió a todos: “A mí me llega información de que Martín Migueles estaría todavía con Wanda, que seguirían juntos”, aseguraron, poniendo en duda la supuesta crisis que se viene mencionando alrededor de la pareja.

Según explicaron en el programa, la decisión de no mostrarse juntos podría responder a una estrategia vinculada a la exposición mediática de Wanda y a su participación en MasterChef: “Es una estrategia”, explicaron.

Wanda Nara y Martín Migueles

La teoría que plantearon en vivo es que la empresaria estaría cuidando especialmente su imagen pública antes de volver a aparecer con el empresario: “Que están, que van y vienen, pero que no es como antes”.

La versión, por ahora, habla de una relación que continuaría puertas adentro (y hasta se se habló de que estarían conviviendo) aunque con mucha menos exposición pública que en otros momentos.

“A mí me llega información de que Martín Migueles estaría todavía con Wanda, que seguirían juntos”.

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QUÉ DIJO MAXI LÓPEZ SOBRE LA GUERRA ENTRE MAURO ICARDI Y BENJAMÍN VICUÑA: SU FUERTE PEDIDO

Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática al opinar sobre la guerra mediática entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña. Consultado por el enfrentamiento entre el futbolista y el actor chileno, el exjugador sorprendió con una reflexión basada en su propia experiencia familiar y pidió que los adultos involucrados prioricen a los chicos.

“A mí me parece tan raro todo, estaría bueno que alguien piense en los chicos y corten todo el mambo mediático”, sostuvo, de manera contundente, en una nota que dio a Intrusos.

Y, aunque aclaró que prefiere mantenerse al margen de la disputa, hizo un pedido puntual dirigido a su excompañero y padre de las hijas de Wanda Nara: “Mauro tiene que pensar en esas nenas. Me mantengo al margen, pero hay que pensar en los chicos”.

Foto: Instagram (@officialmaxilopez)

Las declaraciones del exfutbolista cobran especial relevancia por su propia historia con Wanda Nara. Durante años, Maxi y la empresaria protagonizaron fuertes enfrentamientos públicos y judiciales por cuestiones vinculadas a sus hijos.

Ahora, con una relación mucho más tranquila, López aseguró que aquella etapa quedó definitivamente atrás y que actualmente puede disfrutar de otro vínculo con su familia: “A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando en este momento, pero me mantengo al margen porque no me interesa”, explicó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y agregó, agradecido por su presente: “Gracias a Dios es un momento que quedó bien lejos de mi vida, tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos y tengo una buena relación con Wanda”.

Lejos de minimizar las dificultades que atravesó durante aquellos años, Maxi reconoció que fueron momentos especialmente duros para él y su familia: “No fueron momentos felices”, Maxi. Y cerró: “Hoy puedo gastar toda la energía en todo lo que necesitan mis hijos, me quedo con eso”.