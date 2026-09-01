A casi un año de la muerte de Silvina Luna, comenzó a circular una foto de su tumba en el Cementerio de la Chacarita que se viralizó y provocó una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales, que la consideraron inapropiada.

La imagen, publicada por la cuenta de Instagram @cementerios.arg, muestra la lápida de la modelo con la inscripción: “Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones”. Junto a la placa, se ven un ramo de flores blancas y el escudo de Rosario Central.

La foto de la tumba de Silvina Luna que provocó polémica en las redes sociales (Foto: Instagram @cementeriosarg)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue otro detalle: al lado de la lápida colocaron una fotografía enmarcada de Silvina en corpiño. Este gesto fue duramente cuestionado por varios usuarios, que lo consideraron una falta de respeto.

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En los comentarios de la publicación, muchos expresaron su descontento por la elección de la imagen. “¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina”, escribió una persona. Otro usuario sumó: “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”.

El malestar se repitió en otros mensajes: “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto”, opinó otra usuaria, reflejando el rechazo generalizado que generó la foto seleccionada para acompañar la tumba.

La foto de la tumba de Silvina Luna que provocó polémica en las redes sociales (Foto: Instagram @cementeriosarg)

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras permanecer internada más de dos meses en el Hospital Italiano por complicaciones renales y otros problemas de salud. Sus restos descansan en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, un lugar que la propia modelo había elegido ante el avance de su enfermedad.

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