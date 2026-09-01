Camila Homs y Tini Stoessel tienen un pasado marcado por la polémica y, aunque con el tiempo la ex de Rodrigo de Paul eligió bajar el perfil y dejar atrás las declaraciones picantes, su familia tampoco parece tener intenciones de volver a meterse en el tema.

En medio del revuelo que nuevamente rodea a la familia Stoessel, el equipo de Intrusos fue en busca de Liliana Fontán, la mamá de Cami, para conocer su opinión. Sin embargo, lejos de entrar en el escándalo, la empresaria dejó en claro que no tenía ninguna intención de hablar del asunto: “Chicos, por favor. Opino de mi negocio, no me corresponde opinar de nada más”, respondió Liliana, visiblemente incómoda ante las preguntas del cronista.

Pero el periodista insistió y quiso saber si al menos había conversado con Camila sobre lo ocurrido. La respuesta volvió a ser contundente: “No, no tengo nada que hablar. Cuando la voy a ver hablamos de nosotros”.

Foto: Captura (América)

Además, tampoco quiso profundizar demasiado cuando le preguntaron por el inminente casamiento de su ex yerno. Sin embargo, sí dejó un dato sobre cómo está actualmente su vínculo con el futbolista: “Está todo muy tranquilo”, aseguró, sin entrar en detalles.

Foto: Instagram (@camihoms)

La última pregunta del cronista terminó por colmarle la paciencia. Le consultaron si consideraba acertado que los padres de Tini hayan manejado la carrera de su hija y, aunque evitó juzgar a la familia Stoessel, lanzó una respuesta tan breve como contundente: “Cada familia maneja a sus hijos como puede. Yo hice eso con mis hijas”, cerró.

De esta manera, la mamá de Cami siguió la misma postura que viene manteniendo su hija: silencio absoluto y distancia de cualquier polémica vinculada a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TINI STOESSEL REAPARECIÓ EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON SU PAPÁ: EN QUIÉNES SE REFUGIA PARA ATRAVESAR ESTE MOMENTO

Tini Stoessel rompió el silencio y habló públicamente en medio del fuerte escándalo que tiene como protagonista a su papá, Alejandro Stoessel. Mientras en Argentina crece la repercusión por el conflicto familiar, la cantante brindó una entrevista a una periodista de El Salvador para la revista Cosmopolitan, donde reveló cómo atraviesa este momento y quiénes son las personas en las que encuentra contención.

En Desayuno Americano, reprodujeron parte de las declaraciones de Tini, quien puso el foco en la importancia de cuidar su salud emocional y de estar acompañada por personas de confianza: “Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho”, contó la artista, dejando en claro que el acompañamiento profesional es una herramienta fundamental para ella.

Pero además de la terapia, Tini destacó especialmente a su círculo más cercano, integrado por personas que la conocen desde hace muchos años y que estuvieron a su lado durante distintas etapas de su carrera: “Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 años, 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo”, explicó.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

En ese sentido, la cantante contó que varios integrantes de su equipo dejaron de ser simplemente compañeros de trabajo para convertirse en verdaderos vínculos familiares: “Tengo gente que trabaja conmigo que ya son como en familia”, expresó Tini, quien encontró en ese grupo una red de contención en medio de los momentos más difíciles.

La artista también hizo especial referencia a sus bailarines, con quienes comparte buena parte de sus proyectos y de su vida profesional: “Mis bailarines me acompañan desde hace muchos años. Mi coreógrafa me conoce a mí desde que tengo 11 años”.

Yanina Latorre: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”.

“Entonces ya somos como una familia. Y el hecho también de estar todos unidos y acompañarnos desde ese lugar emocional, no es poco”, cerró, a corazón abierto.