El conflicto entre Alejandro Stoessel y su hija, Tini Stoessel, sumó en las últimas horas un capítulo todavía más delicado. Este viernes, al aire de Intrusos, Rodrigo Lussich contó que, según el entorno del productor, su salud habría empeorado a raíz de la fuerte situación familiar que atraviesan.

“El entorno de Stoessel da algunos textuales, en off, pero que son reales, en cuanto a cómo está la situación del lado de él y cómo lo ven. Dicen ‘el padre -por Alejandro- no está bien de salud. Ha vuelto a tener problemas de salud’”, reveló el conductor.

Pero la información que recibió el conductor fue todavía más contundente. El periodista hizo hincapié en una durísima frase que habría surgido del círculo cercano al productor, aunque aclaró que se trata de una acusación que no pudieron comprobar: “Hay una frase que es terrible. Hay quienes dicen en el entorno que, con todo esto, ella lo está matando a su papá”, lanzó.

Alejandro Stoessel defendió a su hija.

Y rápidamente aclaró: “Es una acusación muy fuerte que no nos consta, pero es más metafórica, pero que todo esto empeora la salud del hombre”.

En medio de la tensión, desde el círculo de Alejandro Stoessel también cuestionaron el entorno sentimental de la cantante y apuntaron directamente contra su relación con Rodrigo De Paul: “Malas compañías desde que está con De Paul”, habría sido otra de las frases que circularon entre los allegados al productor. Y agregaron una preocupante percepción sobre la cantante: “Dicen que ella hoy está rodeada de malas compañías y por eso pasan las cosas que pasan. Dicen ‘No la vemos bien a Tini’”.

Sobre el final, Lussich resumió el dramático panorama que, según las personas cercanas a Alejandro Stoessel, atraviesa la familia: “La familia está destrozada”, cerró, tajante.

Rodrigo Lussich: “Dicen ‘el padre -por Alejandro- no está bien de salud. Ha vuelto a tener problemas de salud’”.

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LA FURIA DE LA MAMÁ DE TINI STOESSEL TRAS LOS PIEDRAZOS DE ALEJANDRO A LA PRENSA: “NEFASTOS”

La interna familiar que sacude a la familia de Tini Stoessel sumó un nuevo y polémico capítulo. En medio de la enorme repercusión por el conflicto entre la cantante y su papá, Alejandro Stoessel, un periodista que se encontraba haciendo guardia frente al domicilio en San Isidro vivió un tenso momento cuando el productor reaccionó arrojando piedras hacia el lugar donde estaban los cronistas.

El episodio fue registrado por las cámaras de El Diario de Mariana y rápidamente se viralizó. Según relató una de las periodistas que estaba en el lugar, Alejandro habría salido al balcón, increpado a los trabajadores de prensa y comenzado a arrojar piedras.

En ese contexto, Mariana Muzlera salió a expresarse a través de sus historias de Instagram. La mamá de Tini compartió una captura de la persona que se encontraba frente a la vivienda y lanzó un fuerte descargo: “Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa. Invadiendo nuestra privacidad... Cometiendo un delito q se llama VIOLACIÓN DE DOMICILIO”

Foto: Captura de Instagram Stories (@mluciamuz) Por: Fabiana Lopez

Y agregó, en referencia a las acciones que tomaría la familia: “Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor y ya sabemos que es y contra el medio”.

La publicación estuvo acompañada por imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. En una de ellas se observa a un hombre acercándose a la entrada de la propiedad, mientras que en otra se lo ve caminando por la vereda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mluciamuz) Por: Fabiana Lopez

Pero Mariana no se quedó solamente con ese descargo. Minutos después, volvió a utilizar sus redes sociales para compartir una captura de la cobertura televisiva del episodio.

Sobre la imagen escribió, en letras enormes y sin vueltas: “NEFASTOS”. La captura que difundió llevaba el título: “ALEJANDRO STOESSEL ATACÓ A LA PRENSA Y LLAMÓ A LA POLICÍA”, con imágenes de la cobertura de América.

Así, la mamá de Tini dejó en claro su profundo enojo con la presencia de los medios alrededor de la casa familiar y con la manera en que se estaba cubriendo el conflicto.