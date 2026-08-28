En medio del escándalo familiar que atraviesa la familia Stoessel por el manejo de la fortuna de Tini, un inesperado vínculo salió a la luz entre la mamá de Tini Stoessel y la China Suárez.

Es que en el programa Puro Show explicaron el cruce judicial entre Mariana Muslera y su madrastra por el faltante de un dinero en un banco argentino, causas de las que la mamá de Tini quedó sobreseída, gracias a la gestión de Agustín Rodríguez, el mismo abogado que tiene Eugenia Suárez.

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez y Mariana Muslera, la mamá de Tini (Foto: Neura).

“Las dos causas, la demanda penal y civil, se cayeron, ella está libre de ninguna causa”, informó Fernanda y Pochi comentó: “Quiero al abogado de la mamá de Tini”. Fue entonces cuando Iglesias contó: “¿Sabés quién es? Es el abogado de la China Suárez, Agustín Rodríguez”. “Muy buen abogado”, sumó por su parte Nancy Duré.

LOS CONSUMOS DE ALEJANDRO STOESSEL EN TARJETAS DE CRÉDITO: CIFRAS MILLONARIAS

Según la información de De Brito, Alejandro Stoessel llega a gastar entre 8 y 47 millones de pesos por mes con su tarjeta de crédito, siendo el promedio mensual de alrededor de 40 millones. “Él solo, el consumo de su tarjeta”, remarcó el conductor, dejando en claro que esos montos corresponden exclusivamente al empresario.

El panel también destacó que, para el nivel de vida de la familia, esas cifras no resultan tan llamativas, aunque admitieron que para la mayoría de la gente son números impactantes. Sobre los consumos de Tini, detallaron que en los últimos meses sus gastos con tarjeta local oscilaron entre 4,8 y 10 millones de pesos.“Para Tini, nada”, comentaron.

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